So stürmisch war es im Februar noch nie

Der soben zu Ende gegangene Februar war ein äusserst turbulenter Wettermonat. Immer wieder zogen Tiefdruckgebiete und Kaltfronten übers Land. Ein Sturm jagte den Nächsten und die Feuerwehren mussten mehrmals ausrücken, um Schäden zu beseitigen.

Dass es im Februar aussergewöhnlich oft «gechuutet» hat, zeigen nun auch die Messdaten des Wetterdienstes Meteoschweiz. In den Tieflagen des Zürcher Unterlandes wurden insgesamt acht Sturmtage verzeichnet. Das bedeutet: An acht Tagen traten Sturmböen mit mehr als 75 km/h auf.

Das ist ein neuer Rekord. An der Wetterstation Kloten-Flughafen gab es in einem Februar noch nie so viele Sturmtage. Der alte Rekord (fünf) stammte aus dem Jahr 1990. Gemessen wird am Flughafen seit 1981.

Die heftigsten Windböen traten beim Durchzug des Sturmtiefs «Sabine» am 10. Februar auf: 105 km/h wurden an diesem Montagabend in Kloten gemessen. Ähnlich stark war der Sturm Bianca am 28. Februar. Dieser Sturm tobte mit einer Spitzenböe von 103 km/h.

Wie erklärt sich diese Häufung von Sturmlagen?

Gemäss Meteoschweiz war vor allem die Grosswetterlage dafür verantwortlich. Der Alpenraum befand sich meistens im «Sandwich» zwischen einem Hochdruckgebiet über dem westlichen Mittelmeerraum und einer sehr aktiven Westströmung über dem Nordatlantik. Die starken Gegensätze zwischen diesen beiden Druckzentren befeuerten die Sturmtätigkeit über Westeuropa immer wieder aufs Neue.

Die Grosswetterlage erklärt auch, warum der Februar landesweit zu den wärmsten seit Messbeginn gehört (4 bis 6 Grad über der meteorologischen Norm). Durch die stetige Zufuhr von feucht-milden Luftmassen vom Atlantik hatten Frost und Schnee im Flachland kaum eine Chance.

An diesem Wettercharakter wird sich übrigens auch im März vorderhand nicht viel ändern: Das Wetter ist und bleibt tiefdruckbestimmt, wobei teilweise sogar Schneeflocken bis ins Flachland möglich sind.