Sternwarten feiern 50 Jahre Mondlandung

Für ein paar Momente stand die Welt still. Als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 die ersten Schritte auf dem Mond machte, hatten die Amerikaner den Wettlauf ins All für sich entschieden. Acht Tage lang fesselte die Apollo 11-Mission Menschen auf der ganzen Welt ans Radio und den Fernseher. Über 500 Millionen Menschen erlebten die Landung in Echtzeit, in der Schweiz schauten sich eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung um 4 Uhr Morgens an. Zeitzeugen wie Jürg Alean erinnern sich noch gut an die Erfolge und Rückschläge, die zu diesem historischen Ereignis führten: «Wir haben das damals mit grosser Spannung mitverfolgt», sagt er. Der Glaziologe und ehemalige Geographielehrer ist einer von vielen Freiwilligen, die in der Sternwarte Bülach regelmässig Führungen geben. 50 Jahre nach der ersten Mondlandung rückt der Mond wieder in den Fokus der Gesellschaft, der Politik und sogar der Privatwirtschaft. Die Sternwarten in Bülach und in Rümlang widmen diese Woche ebenfalls ganz unserem Trabanten.

Am Dienstag, 16. Juli, können Interessierte von beiden Sternwarten aus die partielle Mondfinsternis beobachten. Dann wird der Mond kurz nach 22 Uhr in den Kernschatten der Erde, in dem die Sonne vollständig bedeckt ist, wandern und für etwa drei Stunden teilweise in einer rostbraunen bis rötlichen Farbe abgedunkelt werden. «Anhand dieses Phänomens sieht man beispielsweise die Bewegung des Mondes um die Erde», erklärt Alean. Bereits die antiken Griechen schlossen dank der Form des Erdschattens auf die Kugelform der Erde. Dank der Nähe zur Erde kann der Mond auch mit einem kleinen Fernrohr betrachtet werden. Einen Tipp für Hobby-Astronomen hat Alean trotzdem: «Wenn nicht gerade eine Mondfinsternis stattfindet, ist der Vollmond eigentlich nicht so interessant weil das Licht sehr flach ist und viele Details verloren gehen. Besser wäre es, einen zunehmenden Halbmond zu betrachten, da die Schatten die Krater und Gebirge des Mondes besser sichtbar machen.»

Pioniere im Weltall

«Das waren noch Abenteuer, mit denen sich die Menschen auf der Erde identifizieren konnten.»Jürg Alean

Glaziologe und Freiwilliger der Sternwarte Bülach

Es ist ein glücklicher Zufall, dass die partielle Mondfinsternis so nah am 50-Jahr-Jubiläum der Mondlandung eintritt. Selten zuvor hatten so viele Menschen gegen den Mond geschaut und mit den Astronauten mitgeeifert. «Das waren noch Abenteuer, mit denen sich die Menschen auf der Erde identifizieren konnten», erzählt Alean. «Der Pioniergeist von damals war unvergleichlich.»

Es gab aber durchaus Kritiker, die auch die Schattenseiten sahen. Die Mondmissionen der Amerikaner und der Sowjetunion waren auf Rüstungsprojekten aufgebaut, der «Wettlauf ins All» für einige nur ein weiteres Schlachtfeld im Kalten Krieg. Verschwörungstheorien, dass die Mondlandung nur vorgetäuscht und sogar vom Regisseur Stanley Kubrick in einem Studio gedreht wurde, sind heute noch weit verbreitet. Auch die Sicherheit der Astronauten war nicht immer gewährleistet, die Gefahr, der sie ausgesetzt waren, dafür immens. «Die Missionen wurden damals im Eilzugstempo aufgegleist. Heute wäre das nicht mehr möglich, da man noch weitaus höhere Ansprüche an die Sicherheit der Besatzungen stellt», sagt Alean. Die Aufbruchstimmung und der Reiz des Unbekannten setzten sich schliesslich dennoch durch, fünf weitere Mondlandungen wurden erfolgreich durchgeführt.

Und plötzlich waren die Mondreisen vorbei. 1972, nur drei Jahre später, ging mit der Apollo 17 zum letzten Mal ein bemanntes Raumschiff zum Mond und damit auch ein Stück Raumfahrtgeschichte zu Ende. Unzählige Sonden und Satelliten haben seitdem weitere wertvolle Daten ermittelt. Es blieb aber bis heute bei den zwölf Menschen, die auf dem Mond gelandet sind. Eine grosse Enttäuschung, findet Alean, seien doch noch weitere Landungen geplant und hätten sogar die Raumkapseln und Raketen dafür bereitgestanden. Die menschliche Komponente ging bis zumindest im Bewusstsein der Öffentlichkeit wieder verloren.

Zukunftsvisionen

Neue Erkenntnisse und Errungenschaften haben die Raumfahrt in jüngster Zeit aber wieder angekurbelt. Privatfirmen wie SpaceX und auch die Politik sind wieder auf den Mond aufmerksam geworden und schmieden grosse Pläne: Raumfahrten für Touristen, eine Zwischenstation auf dem Mond für Reisen zum Mars und sogar eine Mondbasis, in der Menschen für längere Zeit leben könnten werden in Erwägung gezogen.

Es klingt alles nach Zukunftsvisionen. Eine der grössten Herausforderungen ist logistischer Natur: Könnte man den Treibstoff auf dem Mond selbst herstellen, müsste man den für den Rückstart von der Mondoberfläche nicht kostspielig von der Erde transportieren. «Das grösste Potential liegt im Permafrost, welches man rund um den Südpol des Mondes entdeckt hat», erklärt Alean. «Könnte man aus dem Eis Wasser gewinnen, liessen sich Kosten sparen.»

50 Jahre liegt nun die erste Mondlandung zurück. Wie lange wird es bis zum nächsten Meilenstein dauern, bis Menschen auf dem Mond leben können? «Dazu braucht man nicht 50 Jahre», meint Alean. «Eine Basis auf dem Mond könnte man in rund einem Jahrzehnt aufbauen - vorausgesetzt man will und gibt genügend Geld dafür aus.»

50 Jahre Mondlandung in den Unterländer Sternwarten

Das Unterland steht in der Woche zum Jubiläum der ersten Mondlandung ganz im Zeichen des Mondes. Die Sternwarten Bülach und Rümlang öffnen zur partiellen Mondfinsternis am Dienstag, 16. Juli, ihre Türen. Von 21 bis 1 Uhr können Interessierte an den Fernrohren und Teleskopen der Sternwarten die Bewegung des Erdschattens auf der Oberfläche des Mondes mitverfolgen. Am Donnerstag, 19. Juli, um 20 Uhr findet in Bülach ein Themenabend mit einem Spezialvortrag zur ersten Mondlandung statt. Rümlang organisiert dazu zwei Sonderveranstaltungen am 7. August und am 14. August um jeweils 19 Uhr.

Mehr Informationen auf www.sternwartebuelach.ch und www.sternwarte-ruemlang.ch.