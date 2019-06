Tauschen und profitieren beim Verein Give&Get

Neues Angebot bei Give&Get

Das Zeittauschnetz Give&Get für die Region Zürich ermöglicht neu als Ergänzung zu bereits bestehenden Angeboten kostengünstige Alltagshilfe für Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit einer Beeinträchtigung. Der Bedarf an praktischer Hilfe für Menschen in der vierten Lebensphase nimmt stetig zu. Wer davon profitieren will, kann als Gastmitglied des Vereins Give&Get sogenannte Zeitgutscheine für 25 Franken pro Stunde kaufen.



Wer eine IV-Rente bezieht oder Ergänzungsleistungen erhält, bezahlt 20 Prozent weniger. Dafür erhält die Person wahlweise Unterstützung in den Bereichen Begleitung, Betreuung, Einkauf, Haushalt sowie Fahr- und Treuhanddienste.



Damit setzt sich der Verein gemäss Statuten für Menschen ein, die in einer finanziell bescheidenen Situation leben. Die regionale Tauschkoordinatorin vermittelt das für die gewünschte Dienstleistung passende Vereinsmitglied. Jene, die jetzt viel leisten, selber aber noch keinen Bedarf für diese Art von Unterstützung haben, können sich so eine Zeitvorsorge, eine Art 4. Säule, ansparen und später darauf zurückgreifen, wenn sie selber Hilfe benötigen.



Der Verein Give&Get ist das generationenübergreifende Zeittauschnetz für Dienste und Waren in der Region Zürich, einer der Schwerpunkte liegt im Zürcher Unterland. Die Mitglieder leisten und erhalten Unterstützung über das Netzwerk, ohne dass Geld fliesst. (bag)



Alle Informationen sind auf www.giveandget.ch zu finden.