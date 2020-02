Tests für Signale auf der Nordumfahrung

Wie das Bundesamt für Strassen ASTRA mitteilt, wird im Rahmen des Projekts «A1 Ausbau Nordumfahrung Zürich ANU» dieser Abschnitt auf mindestens drei Streifen pro Fahrtrichtung erweitert. Zwischen Zürich-Affoltern und der Verzweigung Zürich-Nord sind diese Arbeiten grösstenteils abgeschlossen. Aktuell laufen die Tests der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA). Diese Arbeiten machen bis Ende März Spursperrungen im ganzen Abschnitt notwendig. Tagsüber stehen den Verkehrsteilnehmenden bereits jetzt durchgehend zwei Mal drei Fahrspuren zur Verfügung. In der Nacht laufen aktuell die Proben an der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA). Bei den Tests wird unter anderem das Zusammenspiel aller Signale eingehend geprüft.

Diese abschliessende Prüfung könne nur bedingt unter laufendem Verkehr durchgeführt werden. Zum einen würden Tests und letzte Arweiten auf der Fahrbahn stattfinden, zum anderen könnten die wechselnden Signalangaben über den Fahrspuren bei den Verkehrsteilnehmenden für Verwirrung sorgen und zu einer risikobehafteten Verkehrsführung führen. Daher wird der Verkehr bis Ende Februar jeweils nachts zwischen 20.30 und 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen einspurig über den Pannenstreifen geführt.

Spätestens Ende März alle Fahrspuren offen

Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, stehen im März die abschliessenden integralen Tests der neuen BSA im gesamten Abschnitt an. Auch während dieser Probe werde der Verkehr erneut in beide Fahrtrichtungen jeweils nachts zwischen 20.30 und 5 Uhr über den Pannenstreifen geführt. Spätestens Ende März sollten alle Fahrspuren auch nachts dem Verkehr übergeben werden können. (red)