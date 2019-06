Videoüberwachung soll Vandalismus einschränken

«Das Rechnungsergebnis 2018 ist wiederum sehr erfreulich.» Mit diesen Worten eröffnete Gemeindepräsident Jürg Badertscher die Präsentation der letztjährigen Gemeinderechnung. An der Gemeindeversammlung am Freitagabend, in der Aula des Primarschulhauses Gsteig, nahmen 43 Stimmberechtigte teil. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 2,8 Prozent.

Das Budget 2018 sah einen Aufwandüberschuss von 572000 Franken vor. Der Rechnungsabschluss zeigt nun aber einen Ertragsüberschuss von 1,16 Millionen Franken. Pro Einwohner ergibt sich ein Nettovermögen von 172 Franken.

Höherer Steuerertrag

Bei den Steuern ergab sich ein Mehrertrag von 1,44 Millionen Franken und bei der Bildung ein Mehraufwand von knapp 83000 Franken. Die durchschnittliche Steuerkraft per Einwohner lag 2017 bei 3452 Franken, rund 500 Franken unter dem kantonalen Durchschnitt. Primarschulpflegerin Manuela Conte präsentierte die Bildungskosten. Total besuchen in Lufingen 224 Kinder den Kindergarten oder die Primarschule. Pro Schülerin und Schüler ergeben sich pro Jahr Ausgaben von rund 17000 Franken. Ohne Diskussion genehmigte die Versammlung die Jahresrechnung 2018 einstimmig.

Videoüberwachung erlaubt

Gemeinderätin Pia Schwaninger stellte die neue Polizeiverordnung vor. Die Totalrevision war nötig geworden, um veraltete Formulierungen der seit 1985 in Kraft stehenden Verordnung auszumerzen und diese an die heutigen Bedingungen anzupassen. Neu kann die Gemeinde unter Auflagen den öffentlichen Raum mit Videokameras überwachen, um Littering und Vandalismus einzuschränken. Nach spätestens 100 Tagen muss das aufgezeichnete Material gelöscht werden.

Betteln ist verboten

Neu ist das Betteln in Lufingen verboten. Ebenfalls neu ist das Fliegenlassen von Drohnen auf dem ganzen Gemeindegebiet nur mit Bewilligung von Skyguide gestattet. Aus der Gemeindeversammlung kam der Antrag, Rasenmäh-Roboter in der Verordnung zu erwähnen und anderen lärmigen Gartengeräten gleichzustellen. Dem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. Die anwesenden Stimmberechtigten genehmigten die neue Polizeiverordnung einstimmig.

Schule braucht mehr Raum

Schulpflegepräsident Roger Wächter orientierte über den geplanten Ausbau des Schulhauses Gsteig: «Die Zunahme der Schülerzahlen bedingt vier neue Klassenzimmer und eine neue Turnhalle, die den heutigen Normen entsprechen», sagte er. Die Investitionen werden rund 10 Millionen Franken beanspruchen.

Der Gemeindepräsident informierte über die rege Bautätigkeit, 200 Wohnungen entstehen neu, und über die Pläne des Kantons, zwei Kreisel auf der Zürcherstrasse einzubauen. Im weiteren wies er auf eine öffentliche Informationsveranstaltung über den Ausbau der Deponie hin, am Dienstag, 26. Juni, um 18 Uhr beim Lehmhüsli, oben bei der Deponie. (zuonline.ch)