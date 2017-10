Wie man Siedlung, Verkehr und Landschaft plant

Glattalautobahn, Brüttenertunnel, Tramverlängerungen bis Bassersdorf und Dietlikon – in absehbarer Zukunft wird sich das mittlere Glattal markant verändern. Aus diesem Grund lädt die kantonale Volkswirtschaftsdirektion am 6. November zu einer Informationsveranstaltung in die Sportanlage BXA in Bassersdorf ein. Wie es in einer Mitteilung heisst, waren die geplanten Infrastrukturvorhaben und ihre absehbaren Auswirkungen Auslöser für eine umfassende Gebietsplanung im mittleren Glattal. Nebst der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion und Baudirektion haben als Ergebnis die Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon und Wangen-Brüttisellen, die Planungsgruppe Glattal sowie die SBB AG, das Bundesamt für Verkehr (BAV) und das Bundesamt für Strassen (ASTRA) ein Zielbild vereinbart. Die Resultate dieses Zielbilds werden im Rahmen einer Informationsveranstaltung der interessierten Bevölkerung vorgestellt.

Umfahrung für Bassersdorf

Die grossen Infrastrukturvorhaben des Bundes sind einerseits die Glattalautobahn, andererseits die Bahnverbindung Brüttenertunnel. Auf Kantonsseite erfordert die Trassierung des künftigen Brüttenertunnels eine Verlegung der heutigen Baltenswilerstrasse in Bassersdorf. Die neue Strasse soll südlich der Gleisanlagen verlaufen und an die Zürichstrasse anschliessen. Geprüft wird zudem eine Weiterführung nach Grindel mit Anbindung an die Klotenerstrasse. Damit könnte das Ortszentrum von Bassersdorf markant vom Durchgangsverkehr entlastet werden.

In der Zuständigkeit des Kantons liegen auch die vorgesehenen Verlängerungen der Glattalbahn vom Flughafen über Kloten bis Bassersdorf Bahnhof sowie von Giessen (Dübendorf) über den Bahnhof Dübendorf und Innovationspark bis Dietlikon Bahnhof. Diese Ausbauten würden eine erhebliche Verbesserung des ÖV-Angebots im Glattal bedeuten. (red)