Wohnungseinbrüche lohnen sich weniger als früher

Zurzeit haben Einbrüche aufgrund des frühen Sonnenuntergangs Hochkonjunktur. Dennoch ist die Einbruchkriminalität im Unterland rückläufig, wie ein Blick auf die letzten Jahre zeigt. So kam es in der Region vergangenes Jahr zu 1249 Einbrüchen, dazu gehören sowohl Einschleich- als auch Einbruchdiebstähle. 506 davon waren im kleineren Bezirk Dielsdorf (88 492 Einwohner), 743 im grösseren Bezirk Bülach (146 667 Einwohner).

Fünf Jahre zuvor war die Gesamtzahl mit 1722 noch deutlich höher – und dies, obwohl noch rund 20 000 Personen weniger in der Region lebten. Es lässt sich also trotz Zunahme der Bevölkerung eine Abnahme der Einbrüche um rund einen Drittel festhalten. Wie sich die Situation heuer weiterentwickelte, lässt sich erst sagen, wenn die Werte von 2017 veröffentlicht sind.

«Der Rückgang der Zahl der Einbruchsdelikte hält seit Jahren an und ist sicher auf verschiedene Faktoren zurückzuführen», sagt Stefan Oberlin von der Kantonspolizei Zürich. Einer davon sei die intensive und gezielte Polizeiarbeit, die sowohl präventiv wie auch repressiv ansetze. Dazu zählten diverse Präventionskampagnen zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Diese führten dazu, dass mehr Hinweise aus der Bevölkerung eingehen, die zu Verhaftungen beitragen.

Mit gross ­angelegten Aktionen gegen Einbrüche zeige die Kantonspolizei Präsenz, fahnde aber auch mit gezielten Kontrollen im Strassenverkehr und in den öffentlichen Verkehrsmitteln nach möglichen Tätern. Dabei setzt die Kapo auch auf Computeranalyseprogramme wie zum Beispiel das selbst entwickelte Craft 13, um Einsatzkräfte an diejenigen Orte zu schicken, wo das errechnete Einbruchsrisiko am höchsten ist.

Ein solches Vorgehen wird unter dem Begriff Predictive Policing – auf Deutsch vorhersagende Polizeiarbeit – gefasst. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit von zukünftigen Vergehen anhand der Informationen zu bereits erfassten Fällen berechnet. Die Polizei kann darauf basierend die Einsätze gezielter planen.

Weniger lohnende Beute

Während die Kantonspolizei Zürich den anhaltenden Abwärtstrend vor allem mit polizeilichen Massnahmen erklärt, hat der Zürcher Kriminologe Martin Killias noch eine andere Begründung. «Das Einbruchsgeschäft ist heute schlicht nicht mehr rentabel», äusserte er gegenüber dem «Landboten». Viele elektronische Gegenstände, die früher auf dem Schwarzmarkt viel Geld einbrachten, seien heute kaum noch etwas wert. Auch der relativ tiefe Goldpreis habe viele Einbrecher vergrault.

Der Rückgang der Einbrüche im ganzen Kanton zwischen 2011 und 2016 liegt bei rund 35 Prozent. Somit liegt die Abnahme um 27 Prozent im Zürcher Unterland eher am unteren Ende des Spektrums, oben ist beispielsweise die Stadt Winterthur (10 9337 Einwohner) angesiedelt, die vergangenes Jahr mit 526 Einbrüchen rund 47 Prozent weniger verzeichnete als fünf Jahre zuvor (996). Zürich (401 144 Einwohner) liegt im kantonalen Mittelfeld und weist für den gleichen Zeitraum eine Diskrepanz von 36 Prozent auf: Die Zahl sank von 4861 Einbrüchen 2011 auf 3100 im Vorjahr.

Neben der allgemeinen Erscheinung der tieferen Einbruchszahl zeigt sich also auch eine örtliche Verlagerung: «Einbrecher weichen eher aufs Land aus», sagt Oberlin von der Kantonspolizei Zürich. Dies zeige sich auch in anderen europäischen Ländern. (Zürcher Unterländer)