Bundesrat will noch drei Endlager-Regionen untersuchen lassen

Der letzte Entscheid des Bundesrates zum Endlager liegt schon sieben Jahre zurück. Gestern nun hat die Schweizer Landesregierung einen weiteren Beschluss gefasst. Dieser entspricht den Erwartungen sowie Empfehlungen diverser Behörden und enthält somit keine Überraschung: Die drei möglichen Endlager-Regionen im Zürcher Weinland (Zürich Nordost), im Zürcher Unterland (Nördlich Lägern) und am Aargauer Bözberg (Jura Ost) sollen in der dritten und letzten Etappe der Standortsuche vertieft geologisch untersucht werden.

Im Jahr 2011 schloss der Bundesrat die erste Etappe dieser Suche ab. In der nun abgeschlossenen zweiten Etappe untersuchte die Nagra sechs Standortregionen, darunter die drei genannten. Im Januar 2015 schlug die Nagra zur Überraschung einiger nur noch das Zürcher Weinland und den Aargauer Bözberg zur weiteren Untersuchung vor.

Der Bundesrat hat gestern Etappe 2 der Standortsuche für künftige geologische #Tiefenlager für radioaktive Abfälle abgeschlossen. Das Sachplanverfahren zur Standortwahl hat sich bisher bewährt. https://t.co/DmFlamSgo3 #bdzh — Kanton Zürich (@KantonZuerich) 22. November 2018

Die beiden Regionen seien am besten geeignet sowohl für den Bau eines Endlagers für schwach- und mittelradioaktive als auch für hochradioaktive Abfälle. Die Reduzierung der möglichen Endlagerregionen von sechs auf nur noch zwei stiess aber auf breites Unverständnis. Und das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) bemängelte, dass der Ausschluss der Region Nördlich Lägern mit zu wenig Daten begründet und somit verfrüht sei.

Dem Bundesratsentscheid vorgegriffen

Nach diesen Reaktionen war damit zu rechnen, dass der Bundesrat auch die Region Nördlich Lägern zur weiteren Untersuchung vorschlagen würde. Die Nagra rechnete ebenfalls damit und führte in Nördlich Lägern auch schon seismische Messungen durch. Sogar die Vorbereitungsarbeiten für die Tiefenbohrung bei Bülach haben bereits vor dem jetzigen Bundesratsentscheid begonnen.

Heisse Zelle in anderer Region?

In der künftigen zentralen Oberflächenanlage, dem Tor zum unterirdischen Endlager, werden die angelieferten hochradioaktiven Abfälle in den Castorbehältern in die kleineren Endlagerbehälter gepackt. Dazu müssen diese Behälter in einer Hochsicherheitsanlage - auch «heisse Zelle» genannt - geöffnet werden. Im Weinland formierte sich gegen diese Zelle in den letzten Monaten Widerstand. Die Weinländer Regionalkonferenz argumentierte mit der Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch die grosse Anlage sowie mit Sicherheitsbedenken. So besteht vor allem die Befürchtung, dass bei einer Havarie das nahe Grundwasservorkommen des Rheins verschmutzt werden könnte. Daraus entstand die Forderung, dass das Kernstück der Anlage anderswo gebaut werden soll, etwa beim bestehenden atomaren Zwischenlager im aargauischen Würenlingen. Diesem Wunsch kommt nun der Bundesrat zumindest teilweise entgegen. So soll die Nagra in Zusammenarbeit mit den Regionalkonferenzen die Platzierung der «heissen Zelle» ausserhalb der Standortregion prüfen - können, nicht müssen.

Das Ganze hätte allerdings einen Haken: Würde nämlich die «heisse Zelle» nicht im Weinland gebaut, würde sich die Zahl der Castortransporte laut der Nagra versiebenfachen. Denn die kleineren Endlagerbehälter müssten mit viel zusätzlichem Material verpackt werden, um gleich sicher wie Castorbehälter transportiert werden zu können. Dieses zusätzliche Verpackungsmaterial wäre der Grund für die Versiebenfachung der Transporte. Dies wiederum dürfte die Stadt Winterthur verärgern, wo diese Castorzüge mitten durch den Hauptbahnhof Richtung Norden rollen würden.

Spannend wird es in rund vier Jahren

Zürcher Weinland, Nördlich Lägern oder Bözberg im Aargau: Wo die Nagra das Endlager zu bauen gedenkt, das will sie im Jahr 2022 bekannt geben. Bis dorthin werden in allen drei Regionen ab 2019 diverse Tiefenbohrungen durchgeführt. Danach gibt es zwei Szenarien: Entweder wird das Lager für hochradioaktive sowie jenes für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in einer Region in einem sogenannten Kombi-Lager gebaut. Oder aber die beiden Lagertypen werden in zwei verschiedenen Regionen gebaut. Über diesen Vorschlag der Nagra wird dann erneut der Bundesrat entscheiden, voraussichtlich im Jahr 2029. Etwa zwei Jahre später gäbe es eine schweizweite Volksabstimmung, sofern das Referendum gegen den Standortentscheid ergriffen würde. Die betroffenen Kantone könnten kein Veto einlegen. Das Endlager für hochradioaktive Abfälle soll im Jahr 2060 in Betrieb gehen - Stand der Planung heute. (Der Landbote)