Crowdfunding für Grundeinkommen gestartet

Das Experiment mit dem bedingungslosen Grundeinkommen in Rheinau ZH geht in die nächste Runde. Nachdem die notwendigen Anmeldezahlen erreicht worden sind, hat nun das Geldsammeln begonnen. Gut 6 Millionen Franken sollen per Crowdfunding für die Finanzierung der 770 Teilnehmenden zusammenkommen.

Es ist das grösste je in der Schweiz durchgeführte Crowdfunding und das Projektteam ist sich bewusst, wie hoch die Herausforderung ist, diesen Betrag zu sammeln, wie es am Dienstag mitteilte. Parallel zum Crowdfunding soll daher ein Aufruf an Firmen, Stiftungen und Philanthropen erfolgen.

Maximal 2500 Franken pro Person

Mit dem Geld soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ein Jahr ein bedingungsloses Grundeinkommen bezahlt werden. Die Höhe der Beiträge ist abgestuft je nach Alter. Den Maximalbetrag von 2500 Franken erhalten Personen, die über 25 Jahre alt sind.

Teilnehmende, die mehr als den vorgesehenen Betrag verdienen, geben das Grundeinkommen in die Dorf-Kasse zurück, um damit den nächsten Monat zu finanzieren, wie es in der Mitteilung heisst.

Ein Wissenschaftsteam will das Projekt begleiten und die Veränderungen in der Gemeinde beobachten. Untersucht werden soll die Wirkung auf Familien, die Kaufkraft und das gesamte Dorfleben.