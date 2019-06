Den Deutschen mitten in die schöne Aussicht

Vom neuen Nagra-Vorschlag für das Tor zum Endlager ist Rheinau am stärksten betroffen.

«Verbotene Stadt» und keine Vorfreude auf die Nagra

Gitter, Drähte, hohe Mauern und Überwachungskameras: Schon als die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich vor Jahren den Hochsicherheitstrakt für psychisch kranke Straftäter am Ortseingang baute, freute man sich nicht in Rheinau. Doch mit dem neuen Vorschlag der Nagra, fast alle oberirdischen Bauten zum unterirdischen Endlager vor den Toren Rheinaus zu bauen, ist der Ärger heute noch grösser.



Mit dem Begriff «Tiefenlager» werde der Bevölkerung «Sand in die Augen gestreut», schreibt der Rheinauer Gemeinderat in einer Stellungnahme. Denn für den Bau und den Betrieb des Lagers im Untergrund brauche es «sehr grosse Anlagen an der Oberfläche», wobei die Auswirkungen «über Jahrzehnte sicht- und spürbar» seien. Und wo all das Aushubmaterial in dieser Zeit gelagert werden soll, das habe die Nagra noch nicht gezeigt.



Die Region könne sich immer nur in einzelnen Tranchen äussern, die Informationen erfolgten gestaffelt. Solche Abläufe seien für Milizbehörden kaum mehr zu bewältigen – und: «Dies führt zu einer Ermüdung und Zermürbung in den Gremien und schwächt das Mitwirkungsverfahren ganz erheblich.»



Dass die Nagra den alten, bereits verworfenen Standortvorschlag im Rinauerfeld wieder ins Spiel gebracht hat, «bemängelt der Gemeinderat Rheinau ausdrücklich». Dieser Standort liege noch näher beim mächtigen Rheingrundwasserstrom. Der Rat erwarte vom Kanton Zürich, «dass er sich vehement gegen einen solchen Standort zur Wehr setzt, geht es doch nicht nur um das Trinkwasser der Gemeinde Rheinau, sondern um die strategische Trinkwasserreserve des Kantons Zürich».



«Höchst bedenklich»



Auch aus raumplanerischen Gründen bezeichnet der Gemeinderat den Vorschlag als «höchst bedenklich». Die Industrieanlage grenze praktisch nahtlos an eine Landschaft, die sich im Bundesinventar der geschützten Landschaften befindet.



Tor zum Endlager, Nebenzugangsanlagen und Verladebahnhof nebeneinander: Der Rheinauer Gemeinderat spricht von einer «verbotenen Stadt», einem abgesperrten Gebiet, sodass die Hauptstrasse nach Rheinau umgeleitet werden müsste.



«Es ist mühsam»



«Es sind ziemlich mühsame Diskussionen», schreibt Rheinaus Gemeindepräsident Andreas Jenni (SP) im Vorwort des aktuellen Mitteilungsblattes. Er meint die Debatte darüber, ob die oberirdische Atomanlage nun ein paar 100 Meter weiter nördlich oder südlich zu liegen kommen soll. «Als ob die radioaktive Gefahr Gemeindegrenzen kennen würde.» Anfang Mai habe ihm ein Nagra-Vertreter gesagt, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit der Region freue.



Jenni ist der einzige Gemeindepräsident im Weinland, der die Nagra öffentlich derart deutlich kritisiert. Es sei seine Pflicht, sich für die Gemeinde Rheinau einzusetzen, «auch wenn es mühsam ist», schreibt er weiter. Immerhin gebe ihm das die Möglichkeit, «dem erstaunten Vertreter der Nagra zu entgegnen: ‹Nein, ich freue mich nicht auf die Nagra!›»