Engländer fahren links: Frontalkollision mit acht Verletzten

Auf den britischen Inseln herrscht – im Gegensatz zum Kontinent – bekanntlich Linksverkehr. Dieser Umstand dürfte am Donnerstagabend einer Gruppe von Engländern zum Verhängnis geworden sein, die kurz vor 18 Uhr in Uhwiesen unterwegs waren.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr eine 47-jährige Frau am Steuer einer in England zugelassenen, blauen Grossraumlimousine auf der linken Strassenseite der Lauferstrasse Richtung Autobahn. Im Auto mit dabei hatte sie sechs Fahrgäste. In einer Linkskurve kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto einer 54-jährigen Lenkerin.

Acht Verletzte

Beim Unfall wurden sämtliche Fahrzeuginsassen verletzt. Die Mitfahrerin der blauen Limousine erlitt sogar schwere Kopfverletzungen. Sie musste mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance (AAA) ins Spital geflogen werden. Die sieben anderen Verletzten wurden mit verschiedenen Verletzungen ins Spital gefahren. Fünf Ambulanzfahrzeuge standen dafür im Einsatz.

Wie Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt, sind Unfälle mit Lenkern, die aus Ländern mit Linksverkehr stammen, im Kanton Zürich selten. Die Erfahrung zeige aber, dass vor allem auf ländlichen Strassen mit wenig Gegenverkehr die Gefahr am höchsten sei, dass solche Autofahrer stellenweise auf die «falsche Seite» gerieten.

Zeugenaufruf: Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen. (mst)