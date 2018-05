Fehrs Feier wird an den Rheinfall verschoben

SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr lädt die bisherigen und neuen Weinländer Gemeindebehörden am 20. Juni zu einer Feier ein. Die Erneuerungswahlen für die Amtsperiode 2018 bis 2022 fanden im Weinland am 15. April statt. Mit dem Anlass will Fehr, wie in den anderen Bezirken des Kantons, den Behörden Danke sagen für ihren Einsatz.Kürzlich ist bekannt geworden, dass Fehrs Feier zum Legislaturstart nicht wie geplant in Oberstammheim stattfinden soll. Die beiden Oberstammer Kantonsräte Konrad Langhart (SVP) und Martin Farner (FDP) hatten im Februar zusammen mit einem dritten SVP-Kantonsrat die kritische Anfrage «Seltsame Amtseinsetzungsfeiern durch die Direktion der Justiz und des Innern in den Bezirken» gestellt.

Zwei Anlässe am Rheinfall

Ist die ablehnende Haltung aus Oberstammheim der Grund für die Verschiebung des Festortes? Die Direktion Fehrs beantwortet diese Frage weder mit Ja noch mit Nein. Stattdessen schreibt Stefanie Keller, Kommunikationsbeauftragte: «Es ist richtig, dass die Feier zum Legislaturstart für den Bezirk Andelfingen ursprünglich in Oberstammheim geplant war.» Man habe dann aber erfahren, dass am selben Abend ein anderer Anlass «mit fast identischem Teilnehmenden-Kreis» im Schloss Laufen am Rheinfall geplant sei. Um diese beiden Anlässe zu koordinieren und nicht gegenseitig zu konkurrenzieren, sei die Wahlfeier ebenfalls ins Schloss Laufen verschoben worden. (Landbote)