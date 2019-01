Kein Verständnis für den Sololauf

Schon seit Wochen geben sie zu reden, die zwei Informationsveranstaltungen des Bundes zum Endlager in Schaffhausen und Jestetten. Die Veranstaltung in der Stadt Schaffhausen hat am Montagabend stattgefunden, jene in der deutschen Gemeinde Jestetten findet nächste Woche statt. Vor allem Weinländer SVP-Vertreter hatten sich darüber beschwert, dass die Weinländer Bevölkerung nach Deutschland und Schaffhausen fahren müsse, um sich vom Bundesamt für Energie (BFE) über den Stand der Endlagersuche informieren zu lassen. In der Fragerunde am Montag in Schaffhausen tauchte die Kritik erneut auf.Voraussichtlich ab Mai beginnt die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) im Weinland mit der ersten Tiefenbohrung. Damit werden die Gesteinsschichten im Untergrund genauer untersucht. Bei diesen geplanten Bohrungen hakte eine Person aus dem Publikum ein und fragte: «Wieso muss die Weinländer Bevölkerung nach Schaffhausen oder Deutschland, um vom Bund die Informationen zu bekommen?» In Schaffhausen und Jestetten bohre die Nagra ja nicht in die Tiefe.

Aufruf zur Zusammenarbeit

In ihrer Antwort auf diese Frage fand Monika Stauffer vom BFE sehr deutliche Worte. Sie ist die Leiterin der Sektion Entsorgung radioaktive Abfälle. «Wir sind die letzten fünf oder sechs Mal mit unseren Informationsveranstaltungen im Zürcher Weinland gewesen», erinnerte sie die rund 100 anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer. Dass die beiden Veranstaltungsorte Jestetten und Schaffhausen heute auf so viel Kritik stossen, könne sie nicht verstehen. Und dass Leute aus den Zürcher Gemeinden nicht nach Schaffhausen oder Jestetten kommen könnten, «das kann ich fast nicht glauben». Aber vielleicht kenne sie die regionalen Befindlichkeiten nicht so gut.

Laut den vereinbarten Spielregeln der Standortsuche für ein Endlager «gelten auch diese beiden Gemeinden als betroffen von möglichen Auswirkungen», sagte Stauffer weiter. Gut die Hälfte der Bevölkerung der Standortregion seien Schaffhauser. Auch erinnerte sie daran, dass alle Vollversammlungen der Endlager-Regionalkonferenz in Andelfingen stattfinden – also nie in Schaffhausen oder Deutschland. «Wir stellen noch etwas fest», fuhr Stauffer in ihrer Antwort fort. Zwischen den Zürcher, Schaffhauser und deutschen Gemeinden in der Regionalkonferenz diagnostizierte sie eine gewisse Aufsplitterung. «Meine Überzeugung ist, dass ihr am stärksten seid und eure Interessen am nachhaltigsten einbringen könnt, wenn ihr miteinander arbeitet.» Sie habe gedacht, die Veranstaltungen in Jestetten und Schaffhausen wären ein Zeichen in diese Richtung. «Aber ich wollte niemandem auf die Zehen treten», sagte Stauffer zum Schluss.

Bereits informiert worden

Es ist nicht so, dass die Weinländer Bevölkerung noch nie über die bevorstehenden Tiefenbohrungen auf ihrem eigenen Grund und Boden informiert worden wäre. So erläuterte die Nagra bereits im November 2016 in Trüllikon ihre acht Bohrgesuche an einer öffentlichen Veranstaltung. Rund 100 Personen besuchten damals den Anlass.

Das Argument, dass Jestetten oder Schaffhausen für die Weinländer Bevölkerung unzumutbar weit weg liegen würden, ist nicht belastbar. Die Autofahrt von Marthalen nach Andelfingen beispielsweise dauert sieben Minuten, nach Jestetten sind es zwölf Minuten. Von Rheinau ist man in sechs Minuten in Jestetten, bis nach Andelfingen benötigt man hingegen 14 Minuten. Und wer von Benken mit dem Auto nach Schaffhausen oder Andelfingen fährt, braucht dafür etwa gleich lang – nämlich elf respektive zehn Minuten. (Landbote)