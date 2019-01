Polizei verhaftet Katzenquäler

Die Kantonspolizei Zürich hat im Bezirk Andelfingen zwei Personen festgenommen, die unter dem dringenden Verdacht stehen, eine Katze angeschossen zu haben.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, hatte eine Katzenbesitzerin am vergangenen Mittwoch eine Anzeige eingereicht, da ihre Katze Gini durch eine Schusswaffe schwer verletzt worden sei. Die anschliessenden Ermittlungen, führten schliesslich zum dringenden Tatverdacht gegen einen Mann und eine Frau, weshalb bei ihnen eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde.

Die beiden mutmasslichen Täter wurden anschliessend festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Diese hat danach Untersuchungshaft beantragt. Der Tathergang sowie das Tatmotiv sind derzeit noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Kritischer Gesundheitszustand

Das verletzte Kätzchen wurde in die Tierklinik Rhenus in Flurlingen eingeliefert. Wie diese auf ihrer Facebook-Seite schreibt (siehe Post weiter unten), geschah die Tat in der Nähe der Schule in Trüllikon.

Die junge Katze hatte sich nach einem nächtlichen Spaziergang schwer verletzt nach Hause geschleppt. Ursprünglich ging die Besitzerin davon aus, dass ihr Gini angefahren wurde. Bei der Untersuchung in der Klinik wurden dann aber zwei Luftgewehrkugeln im Körper des jungen Tieres gefunden.

Der Gesundheitszustand des Kätzchens hat sich seit der Einlieferung zwar verbessert, ist aber immer noch kritisch. Insbesondere die schweren Lungenverletzungen sind nach wie vor lebensbedrohlich.

(huy)