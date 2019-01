Sie heirateten nicht aus Liebe

Die Beschuldigte ist extra aus dem Nordosten der Ukraine angereist. Nun sitzt sie am Dienstag im Saal des Bezirksgerichts Andelfingen. Die 32-Jährige mit blondem Haar, aufgeklebten Wimpern und rötlich geschminkten Wangen hatte im Dezember 2015 unweit von hier einen 56-jährigen Schweizer geheiratet. Sie war damals Tänzerin in einem Nachtclub. Ihre einjährige Aufenhaltsbewilligung L, mit der sie in der Schweiz arbeiten durfte, wäre im Januar 2016 ablaufen.

Nach der Heirat traf ein Couvert bei den Frischvermählten ein: Darin eine Plastikkarte, die Aufenthaltsbewilligung B. Ob sie nur wegen dieser Bewilligung geheiratet habe, fragt Bezirksgerichtspräsident Lorenz Schreiber am Dienstag. «Njet», verneint die Ukrainerin, die einen Dolmetscher benötigte.

Bereits zweimal mit Ukrainerinnen verheiratet

Anders sieht dies ihr Noch-Ehemann, der während der Verhandlung nicht anwesend ist: Ihm seien für die Heirat 35 000 Franken versprochen worden, 6000 Franken davon habe er erhalten. Danach nichts mehr. Nur: Auf den beiden Konten gab es keine Geldüberweisungen, die dazu passen würden. Ob eine dritte Person, etwa der Nachtclub-Besitzer, involviert war und Bargeld geflossen war, bleibt während der Verhandlung offen. Auffällig ist auch, dass der Ehemann der Beschuldigten bereits zweimal mit einer Ukrainerin verheiratet war. Jeweils nach fünf Jahren folgte die Scheidung. Das ist auch die Anzahl Jahre die eine ausländische Person benötigt, um die Niederlassungsbewilligung C zu erhalten. Dann braucht es keinen Schweizer mehr, um im Land bleiben zu dürfen.

«Gefühle waren da und er schien mir ein verlässlicher Mensch zu sein.»Die Beschuldigte zur Frage, ob sie in ihren Noch-Ehemann verliebt gewesen sei.

Richter Schreiber hakt mehrmals nach, ob die Beschuldige bei der Hochzeit verliebt gewesen sei. Sie bejaht es nie, sagt aber: «Gefühle waren da und er schien mir ein verlässlicher Mensch zu sein.» Zusammen hätten sie eine Familie gründen wollen. Die Verteidigerin bezieht sich in ihrem Schlussplädoyer auf die Hochzeitsfotos: «Man erkennt, wie er die Hand auf den Körper der Frau legt, damit drückt er seine Begierde aus.» Sie sage nicht, dass es die grosse Liebe gewesen sei, aber er sei verliebt gewesen.

Der Ehemann bestritt dies in den Vernehmungen mehrfach. «Er habe die Ehe nur wegen des Geldes und um der Beschuldigten zu helfen, geschlossen», zitierte ihn das Gericht.

«Impotenz und psychische Probleme»

Nach der Trauung wohnen die beiden für fünf Tage zusammen. Dann vermisst die Beschuldigte ihre Mutter und heute 14-jährige Tochter so sehr, dass sie diese in der Ukraine besucht. Als sie vor Ende 2015 in die Schweiz zurückkehrt, soll ihr Ehemann gesagt haben: «Ich bin noch nicht bereit, mit dir zu leben.» Die Ukrainerin wohnt bei einer Verwandten in Solothurn, sieht ihren Mann laut eigenen Aussagen aber oft. Irgendwann habe er gesagt: «Komm, lass uns eine gemeinsame Wohnung suchen.»

Im Frühling 2016 unterschreibt die Beschuldigte einen Mietvertrag. Zum gemeinsamen Einzug kommt es aber nicht. Eines Tages erfährt sie, dass er eine andere Frau haben soll. Zudem sagt sie: «Vor der Hochzeit wusste ich nichts von seiner Impotenz und seinen psychischen Problemen.» Sie holt sie sich einen Anwalt und will die Scheidung. Doch ihr Ehemann will sich nicht scheiden lassen. Am Ende geht er zu den Behörden und zeigt sich selbst an.

«Nicht entschuld-, aber nachvollziehbar»

Die Staatsanwaltschaft forderte für die «Täuschung der Behörden» eine Busse von 600 Franken und eine bedingte Geldstrafe von 3000 Franken für die Ukrainerin. Diese lebt mittlerweile wieder in ihrem Heimatland und verdient dort in einem Schönheitssalon rund 300 Euro pro Monat für sich und ihre Tochter. Vom Vater ihrer Tochter wird sie finanziell unterstützt. Den Flug in die Schweiz hatte der Mann ihrer Verwandten bezahlt. Wieso sie überhaupt erschienen sei, wollte Richter Schreiber vor der Urteilsberatung noch wissen. «Weil ich mich schäme und ich nichts getan habe, um verurteilt zu werden», übersetzte der Dolmetscher ihre Antwort. Die Verteidigerin forderte einen Freispruch.

Am Ende urteilte das Gericht salomonisch: Zwar wurde die Beschuldigte schuldig gesprochen, das Zivilstands- und Migrationsamt über die wahren Gründe der Ehe getäuscht zu haben, aber es strich die Busse. «Weder ist sie zur Abschreckung nötig, noch ist sie realistischerweise einbringbar», sagte Richter Schreiber. Auch die bedingte Geldstrafe reduzierte das Gericht auf 1500 Franken. Die Kosten für das Gerichtsverfahren, 1800 Franken, legte man zwar ihr auf, schrieb man aber aufgrund des nicht vorhandenen Vermögens der Beschuldigten sogleich ab. Ihre Anwesenheit hatte sich ebenfalls strafmildernd ausgewirkt.

Ihr Noch-Ehemann hatte für seine Straftat von der Staatsanwaltschaft eine Busse von 1400 Franken und eine bedingte Geldstrafe von 9000 Franken erhalten.

«Die Gesetzesverletzung ist nicht komplett entschuld-, aber nachvollziehbar», sagte Schreiber kurz vor Schluss. Sie habe in der Schweiz bessere Lebensbedingungen für sich und ihre Tochter erzielen wollen. «Dafür waren sie auch bereit, eine Ehe einzugehen, ohne diese Gemeinschaft tatsächlich zu leben.» (Landbote)