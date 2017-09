Technischer Defekt löst Dachstockbrand aus

Im Dachstock eines Einfamilienhauses ist am Montagnachmittag in Benken Feuer ausgebrochen. Der Brand richte einen Schaden von mehreren zehntausend Franken an. Verletzt wurde niemand, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Das feuer ist kurz nach 15 Uhr ausgebrochen. Die sofort ausgerückten Löschkräfte hatten den Brand rasch unter Kontrolle, heisst es in der Mitteilung weiter. Der durch das Feuer entstanden Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Die Landstrasse musste während den Lösch- und Sicherungsarbeiten mehrere Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Als Brandursache liegt ein elektrotechnischer Defekt im Bereich des Dachstuhls im Vordergrund.

Nebst der Kantonspolizei Zürich stand die Feuerwehr von Kohlfirst, unterstützt durch die Feuerwehr Weinland, sowie vorsorglich ein Rettungswagen vom Schutz & Rettung im Einsatz. (far)