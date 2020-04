Budget um das Sechsfache überschossen 19.1 Millionen mehr Steuereinnahmen als geplant und weniger Abschreibungen sorgen in Opfikon für ein Plus von 18.5 statt 2.7 Millionen Franken. Florian Schaer

Dank höherer Steuereinnahmen und teils verschobener Investitionen ist die Jahresrechnung deutlich positiver ausgefallen, als man budgetiert hatte. Florian Schaer

Als das damals frisch gewählte Parlament von Opfikon am Abend des 5. Dezember 2018 das Budget fürs 2019 genehmigte, schrieb es ein konservatives Plus von 2,7 Millionen Franken ins Buch. Als später für den Finanzplan eine Hochrechnung erstellt wurde, lag dieser Überschuss schon bei 11,4 Millionen. Jetzt legt der Stadtrat die Jahresrechnung 2019 vor – mit einem Plus von 18,5 Millionen Franken. Dies bei einem Aufwand von 156,7 Millionen Franken und einem Gesamtsteuerfuss (2019) von 94 Prozent.