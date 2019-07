Entscheid zum Finanzausgleich vertagt

Ruedi Morf, Finanzvorsteher der reformierten Kirchenpflege Kyburg, ist nicht nur zufrieden, sondern überrascht und glücklich, wie er auf Anfrage sagt. Heute Dienstagabend hätten die Mitglieder der Synode über den neuen Finanzausgleich der Zürcher Landeskirche entscheiden sollen. Das Geschäft ist nun aber von der Traktandenliste verschwunden. Das Büro der Synode hat es in Absprache mit dem Kirchenrat zurückgezogen und auf eine spätere Sitzung vertagt.

Als Grund gibt Simone Schädler, Präsidentin der Kirchensynode, in einer internen Mitteilung bekannt: «Aus Sicht des Kirchenrates und des Büros sind noch zu viele Fragen offen, um das Geschäft abschliessend behandeln zu können. Wir möchten uns dafür bewusst mehr Zeit nehmen.»

Kritik hat gewirkt

Morf ist davon überzeugt, dass seine Kritik am neuen Finanzausgleich gewirkt hat. Und dass sein Vorschlag, nach dem zuerst der Bedarf ermittelt werden soll, um anschliessend die Differenz zu den Steuererträgen zu berechnen, Gehör gefunden hat. Die vorberatende Kommission wird diesen nämlich an seiner Sitzung behandeln.

Die Formel, nach welcher der Ausgleich gemäss Kirchenrat neu berechnet werden soll, weist laut Morf gravierende Mängel auf («Landbote» vom 12. Juni). So bekämen etwa auch jene Kirchgemeinden Gelder, die diese gar nicht nötig hätten. «Obwohl sie sie natürlich gerne nähmen.» Kleinste Gemeinden wie Wildberg oder Kyburg könnten nicht mehr alleine existieren.

Es sei schwierig, eindeutig zu definieren, was zum Verschieben des Traktandums geführt habe, sagt Hannes Hinnen, Mitglied der Finanzkommission der Synode. Fest stehe allerdings, «dass in der vorberatenden Kommission grosse Uneinigkeit geherrscht hat, die Zeichen gingen Richtung Rückweisung.» Hinnen hofft nun, dass der Kirchenrat Morfs Vorschlag in seine Überlegungen einfliessen lässt.

Der Finanzausgleich wir nun wohl frühestens an der Sitzung vom 26. November behandelt. (Landbote)