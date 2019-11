«Es geht nicht mehr nur um den Fluglärm»

An der Versammlung vom kommenden Dienstag stimmen Ihre Mitglieder über eine Namensänderung ab. Statt Bürgerprotest Fluglärm Ost (BFO) soll die Bewegung neu Fair in Air heissen. Weshalb?

Urs Dietschi: Im Vorstand haben wir schon länger davon gesprochen, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Denn wenn wir bei einer Abstimmung zum Ausbau des Flughafens bestehen wollen, müssen wir den ganzen Kanton Zürich ansprechen. Die einzelnen Regionen sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Bei unserer Gründung vor 14 Jahren haben wir uns vor allem gegen den Ostanflug gewehrt. Da hat der Name noch gestimmt. Doch nun wollen wir nicht mehr nur als «die Ostler» wahrgenommen werden.

Der Name BFO hatte eine klare Botschaft. Fair in Air hingegen ist schwammig und nicht mal Deutsch.

Wir haben lange am Namen herumgeknorzt. Dass er Englisch ist, hat sich in der Kommission, die 2018 die Kampagne «Fair in Air» ins Leben rief, so ergeben. Er soll suggerieren, dass alle Verkehrsträger, also nicht nur der öffentliche Verkehr, gleich behandelt werden sollen. Denn bisher wurde der Flugverkehr klar bevorteilt, er blieb vor Abgaben verschont. Der Name ist schon weniger prägnant, das stimmt. Heute geht es aber nicht mehr nur um den Fluglärm, das Thema ist komplexer.

«Wir wollen nicht mehr nur als ‹die Ostler› wahrgenommen werden.»BFO-Vorstandsmitglied Urs Dietschi.

Worum geht es denn?

Der Flugverkehr wirkt sich auf die Gesundheit, die Umwelt und das Klima aus. Studien belegen das. Gegen die negativen Auswirkungen wollen wir etwas tun.

Wollen Sie das Thema Fluglärm mit der Klimadebatte verbinden, um wieder mehr Aufwind zu bekommen?

Die Klimadebatte hilft sicher mit. Wir müssen uns aber ebenfalls bewegen, das haben wir schon vor einiger Zeit gemerkt. Dass wir in diese Richtung gehen würden, haben wir bereits vor der Klimadiskussion entschieden.

Früher war der BFO präsenter, hat Missstände aufgedeckt. Mittlerweile hört man nicht mehr viel von ihm.

Das hängt damit zusammen, dass wir wenig Leute sind. Im Vorstand sind wir mittlerweile vier und ein Ehemaliger, die dort ehrenamtlich tätig sind und auch sonst noch arbeiten. Die zeitliche Belastung ist gross. Es ist wie überall. Die Leute haben zwar Freude, dass wir etwas machen. Leute zu finden, die etwas machen, ist aber schwierig.

Sie fordern neben einer Lenkungsabgabe auch eine Klimakompensation. Können Sie das näher ausführen?

Der Ständerat hat zwar kürzlich eine Lenkungsabgabe in Form einer Flugticketabgabe beschlossen. Doch das ist in unseren Augen zu wenig. Ausserdem betrifft das nur die lokalen, nicht aber die Transitpassagiere. Die Lufthansa wird also versuchen, noch mehr Leute nach Zürich zu bringen, die dort umsteigen. Wir fordern deshalb auch eine Klimakompensation, die alle Passagiere bezahlen müssen. Egal, woher sie kommen.

Der Flughafen solle seine «geheimen Verhandlungen» über einen Ausbau stoppen. Wie meinen Sie das?

Bisher hat der Flughafen Änderungen von Slots sowie Ausbaupläne jeweils veröffentlicht. Das will er künftig nicht mehr tun. Und das darf nicht sein. Denn Interessengruppen, die damit nicht einverstanden sind, sollen sich melden und wehren können.

Sie wollen mit dem Namen auch Ihre Statuten ändern und Ihre geografische Reichweite ausdehnen. Wen werden Sie künftig vertreten?

Alle Einwohner rund um die Landesflughäfen der Schweiz über unsere Mitgliedschaft bei Klug, der Koalition Luftverkehr, Umwelt und Gesundheit. Aber primär wollen wir uns auf den Flughafen Zürich konzentrieren und der Zürcher Bevölkerung im Kampf gegen die negativen Auswirkungen des Flugverkehrs eine Stimme geben.

Sind Namens- und Statutenänderung eine reine Formsache, oder erwarten Sie Widerstand?

Als wir letztes Jahr unseren Mitgliedern die Kampagne «Fair in Air» vorgestellt haben und uns das Okay geben liessen, gab es praktisch keine Gegenstimme. Wir erwarten an der Mitgliederversammlung deshalb ebenfalls Zustimmung.