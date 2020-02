In Bauma brannte ganzer Weiler nieder

In Bauma brannten am frühen Montagmorgen ein Bauernhaus. Durch den starken Wind breitet sich das Feuer auf die umliegenden Gebäude und den Wald aus, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Durch die Sturmböen breitete sich das Feuer auch auf den anliegenden Wald aus.

Der Weiler «Unterer Wolfsberg» wurde durch den Brand beinahe ausgelöscht. Bild: Kapo ZH

Das Niederbrennen des gesamten Weilers konnte wegen des Windes nicht verhindert werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Mittlerweile ist der Brand gelöscht, insgesamt haben fünf Gebäude gebrannt.

Die Abgeschiedenheit des Weilers «unterer Wolfsberg» verkomplizierte die Löscharbeiten zusätzlich. Die Feuerwehr musste kilometerlange Wasserleitungen legen, um den Brand zu bekämpfen.

Laut Auskunft der Kapo gab es keine verletzten Personen. Bei drei Anwohnern besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Zwei Kälber mussten jedoch mit Verbrennungen ins Tierspital gebracht werden. Nicht überlebt haben den Brand ein Schaf, zwei Ziegen und rund 10 Gänse und Truthühner.

Bereits Ende Januar brannte in Bauma ein Bauernhof. Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unbekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich abgeklärt.