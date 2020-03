Rössli Lindau wird zum Tapas-Restaurant

Nach nur einem Jahr musste der Pächter im Rössli Lindau Ende 2019 wieder aufgeben. Nun haben die Besitzer neue Mieter gefunden: Die Gastromotions AG, welche seit November 2013 in Wallisellen das Spanische Tapas-Restaurant «la esquina» betreibt. Ihr zweites Lokal in Lindau soll «casa esquina» heissen – der Name Rössli wird verschwinden, teilt der Gastrobetrieb mit. «Wir werden das Lokal nun bis Anfang Mai in ein klar erkennbares esquina verwandeln», heisst es in der Mitteilung weiter.

Tapas und Spanische Gereichte

Das Rössli soll in die drei Bereiche Bodega, Restaurant und Lounge unterteilt werden. Zudem erhalte der Eingangsbereich eine kleine Bar. Die Terrasse werde ebenfalls neu gestaltet. Die Speisekarte beinhaltet hauptsächlich Tapas und Spanische Gerichte . Mittags werden verschiedene Menüs angeboten.

Das vierköpfige Kernteam im neuen «casa esquina» stammt direkt aus dem Walliseller Betrieb, wo es schon einige Jahre erfolgreich zusammen gearbeitet hatte. Die Eröffnung ist für die erste Maiwoche 2020 geplant. Weitere Details will die Gastromotions AG im April bekanntgeben. (far)