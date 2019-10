Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einer Kollision zwischen zwei Personenwagen sind am frühen Sonntagmorgen in Lindau zwei Fahrzeuginsassen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Zwei Fahrzeuglenker im Alter von 18 und 33 Jahren waren mit ihren Autos der Marken BMW und Audi auf der A1 Richtung Zürich unterwegs. Auf dem Gemeindegebiet von Lindau, ungefähr 1500 Meter nach der Einfahrt Effretikon zur Kollision zwischen den beiden Personenwagen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Spital gefahren werden.

An beiden Fahrzeugen und an den Strasseneinrichtungen entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, abgeklärt. Die Polizei sucht Zeugen. (far)