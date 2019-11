In diesem Theater werden «wilde Saiten» aufgezogen

Gabriella Bergallo ist geradezu prädestiniert, um Tango und argentinische Folklore zu singen, wurde sie doch in Buenos Aires geboren. Mit der Tango-Operita «María de Buenos Aires» machte sie zuletzt nicht nur in ihrem eigenen Teatro Di Capua Furore, sondern auch in Russland, wo sie als beste Sängerin für den «Golden Mask Award» nominiert wurde. «Russland, wo ich häufig eingeladen bin, ist schon fast zu einer zweiten Heimat geworden», sagt sie in einem Telefongespräch aus Schweden. Dort ist sie am vergangenen Wochenende aufgetreten. Dritte Heimat wäre eigentlich passender, denn bereits seit 30 Jahren lebt sie im Zürcher Unterland. Mit ihrem Mann Nicola Di Capua führt sie seit 2011 einen regelmässigen Bühnenbetrieb in der ehemaligen Wagenscheune des Amtshauses Embrach. Im historischen Ortskern haben die beiden eine originelle Spielstätte aufgebaut. An den «Noche Argentina»-Veranstaltungen gibt es auch Gastronomie von der Olivenöl-Familie Di Capua.

Aktuell freut sich die ausgebildete Opernsängerin auf das Konzert «Cuerdas Bravas» («Wilde Saiten») am Freitag, zusammen mit dem argentinischen Charango-Star Patricio Sullivan. Er ist ein Meister auf dem kleinen Zupfinstrument, das einer Ukulele ähnelt, und dem früher Gürteltiere als Resonanzkörper dienten. «Aus Tierschutzgründen ist das nicht mehr erlaubt», sagt Bergallo. Der Musiker entlockt der Charango zusammen mit dem Gitarristen Federico D’Attellis zeitgemässe Töne, auch wenn sie der traditionellen Musik wie Chacarera, Malambo oder Zamba zugewandt sind. «Häufig ist es Tanzmusik der Indios oder der Gauchos», erklärt die Gastgeberin, auch die schönen lyrischen Texte gefallen ihr.

Noche Argentina in Embrach

Am 8. Dezember lädt sie dann zur «Noche Argentina». Ihre Gäste sind der Pianist Juan Esteban Cuacci und der Perkussionist Pablo Lacolla. Für Weltmusik-Interessierte und Argentinien-Fans im Speziellen bietet sie einen Mix aus Tango, Milonga und argentinischer Folklore. Cuacci ist auch Komponist, Arrangeur und Multiinstrumentalist; mit seiner Musik kleidet er das argentinische Kulturerbe in ein innovatives Gewand. «Wir haben bereits von früheren Konzerten ein breites Repertoire zusammen», sagt Bergallo, «so können wir an dem Abend quasi unsere grössten Hits präsentieren.» Es sei ein Privileg, mit dem in seiner Heimat überaus populären Pianisten zu arbeiten, das habe sie seit zwei Jahren vermisst.

Die Sängerin kommt nicht aus einer klassisch musikalischen Familie, doch ihr Vater sei der erste DJ in Argentinien gewesen, erzählt sie. Durch die Schallplatten, die er immer mitgebracht und gehört habe, hätten sie und vor allem ihr Bruder sich der Música Popular Sudamericana verschrieben. Mit dem Bruder Eduardo und ihrem Mann rief sie das Piccolo Musikfestival ins Leben, das in diesem Jahr schon zum 16. Mal in Embrach stattfand. Da Eduardo ein renommierter Tonmeister geworden ist, der sogar an den Latin Grammy Awards mitwirkt, kann sie auf professionelle Aufzeichnungen des Festivals zurückgreifen. Auch bei ihren beiden CDs «Tanguedia» und «Cielo Arriba» hatte er selbstverständlich die Hände mit im Spiel. Inspiration für die Weiterentwicklung der argentinischen Musik findet Gabriella Bergallo inzwischen auch im Internet.

Sie fährt jedes Jahr zurück

«Das Buenos Aires meiner Kindheit ist fast nicht mehr da», sagt sie, «aber ich gehe jedes Jahr zurück, es ist eine grosse Stadt mit vielen Facetten, die sich stetig verändert». Nach der «Noche Argentina» ist es wieder soweit. Ihre Vision für das Teatro Di Capua ist, weiterhin das Schöne auf der Welt zu zeigen, «es gibt genügend Schlechtes», so die Sängerin, «da möchten wir gemeinsam mit dem Publikum ein energetisches Feld aufbauen und einmalige Augenblicke kreieren.» (gsp)

Argentinische Konzerte: Freitag, 29. November, 20 Uhr, sowie Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr (dann mit Restaurant 17.30 - 18.45 Uhr). Oberdorfstr. 16, Embrach. Eintritt: Fr. 35/25 (Stud.). www.teatrodicapua.ch