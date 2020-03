Zwei Leidenschaften, die sich ergänzen

Die Frage beim Interview war kurz: Was genau macht Zarina Tadjibaeva beruflich? Ihre Antwort war lang, und schnell wird klar: Die Übersetzerin, Schauspielerin und Sängerin hat viel zu erzählen und zieht die Zuhörer damit umgehend in den Bann. Sie erzählt Anekdoten aus dem Alltag einer Dolmetscherin; davon, wie sie in Ämtern, im Gericht, bei Psychologen, im Spital oder in Schulen übersetzt und was sie dabei für Erfahrungen macht. Und sie sagt: «Ich erlebe unglaublich viele Sachen. So viel, dass ich fast platze.» Ihr sei deshalb klar geworden, dass sie aus all diesen Geschichten etwas machen muss und so ist das Bühnenprogramm «Verschtehsch?» entstanden. In 80 Minuten erzählt sie von lustigen, manchmal aber auch ärgerlichen oder traurigen Geschichten aus dem Übersetzer-Alltag und spielt dabei alle Figuren gleich selbst.

Zwei unterschiedliche Welten

Aufgewachsen ist Zarina Tadjibaeva in Tadschikistan, danach zog sie nach Deutschland und mittlerweile lebt sie in der Nähe von Zürich. Sie übersetzt auf Deutsch, Russisch und Persisch. Zusätzlich hat sie an der Schauspielschule Zürich studiert und nun geht sie beiden Leidenschaften nach. «Früher dachte ich, ich müsse mich für eine der beiden Richtungen entscheiden», erzählt sie. Dann aber habe sie festgestellt, dass sie das weder kann noch möchte. Trotzdem: Dolmetschen und Schauspielern haben nicht viele Gemeinsamkeiten, im Gegenteil. Während auf der Bühne die Präsenz alles entscheidend ist, gilt es beim Übersetzen als grösstes Kompliment, wenn ihre Anwesenheit nicht wahrgenommen wird.

«Die Dolmetscherin ist einfach eine Facette von mir, wie ein Anzug. Ich muss funktionieren, neutral sein und als Sprachrohr dienen», so Tadjibaeva. Was sie selber glaube, spiele keine Rolle, ihre eigenen Emotionen sollen keinen Platz haben. Beim Schauspiel sei das natürlich umgekehrt. Tadjibaeva beschreibt den Unterschied in ihren eigenen Worten: «Das Dolmetschen ist wie das Zeichnen mit einem dünnen schwarzen Stift – genaue Linien und klar. Das Schauspiel ist das Malen mit der ganzen Farbpalette.»

Trotz den grossen Unterschieden lassen sich die beiden Tätigkeiten aber gut kombinieren. Als Schauspielerin habe sie gelernt, auf Situationen einzugehen. Beim Übersetzen passe sie sich deshalb mit der Tonlage und ihrer Art zu sprechen, den jeweiligen Personen an, was häufig sehr gut ankomme. «Ich mache das nicht mit Absicht und es sollte auf keinen Fall künstlich wirken. Aber ich gehe automatisch in die Figur.» Andrerseits beobachtet sie in ihrer Tätigkeit als Übersetzerin viele Dinge, Menschen, Bewegungen, die sie wiederum fürs Schauspiel nutzen kann.

Nicht nur im Schauspiel, sondern auch als Dolmetscherin müsse sie sich ausserdem ständig weiterbilden. «Viele denken, mit meiner Berufserfahrung muss ich das nicht mehr.» Als Übersetzerin sei es aber von grosser Bedeutung, die Branchen zu kennen, vertieftes Wissen über Politik und Justiz zu haben und länderspezifische Eigenheiten zu kennen. Und etwas vom Allerwichtigsten: «Ich darf Fehler machen. Aber ich muss die Stärke haben, diese noch an Ort und Stelle zuzugeben.»

Absurd, aber wahr

Alles, was Tadjibaeva in ihrem Stück erzählt, ist wahr. «Viele denken, das ist doch völlig absurd und irre. Aber es stimmt!», sagt sie. Und sie erzählt weiter, dass sie sogar befürchtet habe, dass sie nach diesen Aufführungen keinen Job mehr als Übersetzerin bekäme. «Das war aber zum Glück nicht so, alle waren begeistert, auch jene, die auf die Schippe genommen wurden.»

Auch wenn sie als Übersetzerin viel tragische Schicksale miterlebt – zum Beispiel in der Flüchtlingskrise 2015 –, wollte sie ihr Programm hauptsächlich lustig gestalten. «Humor gehört einfach zu meinem Leben, das habe ich schon immer gewusst und das sagen auch alle anderen über mich.»

Zarina Tadjibaeva führt das Stück «Verschtehsch? 1000 und 1 Fall einer Übersetzerin» seit Oktober 2018 auf – es war immer ausverkauft. Nun wollte sie es eigentlich am Freitag in Embrach zeigen, aber der Vorverkauf lief sehr schlecht. «Wohl wegen des Coronavirus», vermutet sie. Die Vorstellung wurde deshalb abgesagt und auf den August verschoben. «Verschtehsch? 1000 und 1 Fall einer Übersetzerin». Am 3. Juni in Winterthur und am 28. August in Embrach. www.verschtehsch.net