Baugesuch für Motocross-Strecke abgelehnt

Der Motocross-Grand-Prix MXGP in Gachnang steht vor dem Aus. Die Gemeinde Gachnang hat das Gesuch der MXGP Suisse AG als Veranstalter des Motocross-Grand-Prix (MXGP) of Switzerland für den Bau von elf Sprüngen auf Empfehlung der kantonalen Behörden abgelehnt. Dies ist den 20 Einsprechern am Mittwoch schriftlich mitgeteilt worden, berichtet die «Thurgauer Zeitung». Die Organisatoren wollten für die Motocross-Strecke die elf Sprünge für drei Jahre in der Landwirtschaftszone erstellen. So sollten die Kosten für den Anlass tiefer gehalten werden.

Gegen den Entscheid der Gemeinde kann nun innerhalb von 20 Tagen Rekurs eingelegt werden. (far)