Er gab Gas und filmte dabei seinen Tacho

«Sie haben eine Aufnahme Ihres Tachos gemacht, um es Kollegen zu zeigen?», fragte der Richter des Bezirksgerichts Winterthur den Angeklagten in der gestrigen Verhandlung. Im Video sei zu sehen, wie er das Motorrad innert Sekunden auf 274 Kilometer pro Stunde beschleunige. «War das Ihr Ziel, so schnell zu fahren?» Der 23-jährige Pfleger aus der Region Winterthur zeigte sich gänzlich geständig. Die Anklage wurde deshalb im abgekürzten Verfahren behandelt. Er habe seine Yamaha YZF-R1 testen wollen, antwortete der Beschuldigte. An welchem Tag das gewesen war, wisse er selbst nicht mehr.

Sekundenlang auf 274 km/h

«Auf dem Video sieht man, dass Sie ein paar Sekunden in dieser Geschwindigkeit gefahren sind», so der Richter weiter. «Dann fuhren Sie auf ein anderes Fahrzeug auf und überholten dieses mit 150 km/h.» Das sei eine grosse Gefahr für die Sicherheit anderer. «Der Lenker des überholten Autos hätte einen Schrecken bekommen können und Sie hätten niemals rechtzeitig bremsen können.» Wenn es durch eine schreckensbedingte Fehlreaktion des Lenkers zu einer Kollision gekommen wäre, hätte man mit Verletzen oder sogar Toten rechnen müssen, zitierte der Richter aus der Anklageschrift. Der Beschuldigte, der mit einer Pflichtverteidigerin erschienen war, sass derweil regungslos da.

Ort des selbst gefilmten Raserexzesses. Google Maps

Wann die sogenannt «qualifizierte grobe Verletzung der Verkehrsregeln» sich ereignet hat, ist nicht eruierbar. Sie habe zwischen 1. Juni und 21. November 2016 stattgefunden, heisst es in der Anklageschrift. Der Richter erklärte, wie es zur Anklage kam: Die Kantonspolizei Zürich habe den gefilmten Geschwindigkeitsexzess anonym zugespielt erhalten. Zudem habe die Kantonspolizei Baselland das Video bei der Auswertung eines Handys einer anderer Person im Whatsapp-Messenger entdeckt. «Haben Sie das Filmchen im Kollegenkreis verbreitet?», fragte der Richter. Der Beschuldigte bejahte dies. Das würden auch die anderen tun. Filme von Geschwindigkeitsübertretungen seien aber nicht üblich, meinte er leise. «Das war voll daneben.»

Illegaler Waffenbesitz

Der angestellte Fachmann Gesundheit stand gestern nicht allein wegen des Geschwindigkeitsexesses vor Gericht. Im Zuge seiner Anklage – er war ein Tag in Untersuchungshaft – wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. Die Kantonspolizei fand bei dem Angeklagten, der noch Zuhause bei den Eltern lebt, unerlaubte Waffen: darunter einen 80 000 Watt Elektroschocker, ein Butterflymesser, ein einhändig bedienbares Messer sowie eine Softairlangwaffe.

Wieso er solche Waffen habe, wollte der Richter wissen. Der Beschuldigte meinte: Einige habe er in den Ferien gekauft. «Weil ich sie cool fand.» Eingesetzt habe er sie aber nie. Dass diese Waffen illegal seien und dafür teils ein schriftlicher Kaufvertrag nötig gewesen wäre, sei ihm erst bei der Beschlagnahmung klar geworden.

Im Internet kursieren unzählige solcher Videos. Auch der 23-Jährige wollte mit einem solchen imponieren. Beispielvideo: Youtube

Bei der Urteilsverkündigung betonte der Richter: Von den beiden Vergehen sei die Geschwindigkeitsübertretung das schwere Verschulden. «Im Fall einer derart deutlichen Geschwindigkeitsübertretung ist natürlich die Verkehrssicherheit schwer gefährdet.» Und der Beschuldigte habe mit direktem Vorsatz gehandelt. Zu dessen Gunsten spreche aber, dass die befahrene Strecke grösstenteils unbewohnt und das Wetter und die Sichtverhältnisse relativ günstig gewesen seien. «Auch, dass Sie von Anfang an geständig waren.»

«Unnötige Aktion»

Die Yahama hat der 23-Jährige inzwischen wieder. Sein Führerausweis ist aber weg. Er könne die Prüfung frühestens in zwei Jahren wieder machen, sagte der Richter. «Aber falls Sie jemals wieder Motorrad fahren dürfen, würde Ihnen dieses bei erneuter Geschwindigkeitsübertretung weggenommen und verkauft.» Der Angeklagte ergriff die Gelegenheit zu einem Schlusswort und meinte: Er entschuldige sich für diese unnötige Aktion. «Ich habe daraus gelernt.»

Da er zum ersten Mal mit der Polizei zu tun hatte, lautete das Urteil auf 22 Monate Freiheitsstrafe bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren. Zudem muss der Beschuldigte insgesamt rund 9000 Franken an Gerichtsgebühren, Auslagen der Polizei sowie Verteidigungskosten bezahlen. Das Gericht ist damit dem Antrag des Staatsanwaltes vollumgänglich gefolgt. (Landbote)