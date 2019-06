Ertränkt, verbrannt, vergessen

Etwa 60 000 Frauen mussten in Europa im Zuge der Hexenverfolgung sterben. Allein 84 waren es auf Zürcher Staatsgebiet. Diese hiesigen Justizmorde hat der pensionierte Staatsarchivar Otto Sigg aufgearbeitet. Sein erstes Werk «Hexenprozesse mit Todesurteil» ist 2012 erschienen. Vor ein paar Wochen hat er nun mit «Hexenmorde Zürichs und auf Zürcher Gebiet» nachgelegt.

Bei den Hexenprozessen gab es etwa gleich viele Verurteilungen wie Freisprüche, sagt der promovierte Historiker. Eine Art Rechtssprechung habe bei allem Hexenwahn existiert. Doch vor Jacobea Ruchti aus Hünikon machte das Gericht in Kyburg beispielsweise nicht Halt. Sie wurde 1586 zum Tod durch Ertränken in der Töss verurteilt.

Hünikon und Pfungen

Jacobea Ruchti war mit Martin Süsstrunk von Hünikon verheiratet und wohl etwa 50 Jahre alt, als ihr der Hexenprozess gemacht wurde. Von ihrem Schicksal weiss man durch Abschrift der Kyburger Gerichtsurkunde durch einen Stadtschreiber in der Chronik Wickiana. Ihr wurde die Ausübung «verfluchter verbotener Künste» wie Zauberei und Segnen zu Last gelegt.

«Hinter der wahnsinnigen Vorstellung, dass Menschen, vor allem Frauen, sich dem Teufel auch körperlich hingäben, stand auch die reformierte Kirche»Otto Sigg, ehemaliger Staatsarchivar

«Für die Verleumdung der Hexerei reichte es, wenn eine Frau ihrem Mann beispielsweise eine Salbe für ein Leiden gab und dieser davon nicht gesund wurde», sagt Sigg. Jacobea, die eine hilfsbereite Christin gewesen zu sein scheine, wurde jahrelange gerichtlich verfolgt und musste von ihrem Tun abschwören. Schliesslich gestand sie die Dinge, die man von ihr hören wollte, wie Sigg nun dokumentiert.

Ein weiterer tragischer Fall, den Sigg neu in seine Sammlung aufgenommen hat, betrifft Apollonia Ernst von Pfungen. Sie wurde 1575 durch das Landgericht Kyburg zum Tod durch das Feuer verurteilt «und dem Feuer in Kyburg übergeben», wie es in der Dokumentation heisst. Der Vorwurf: Sie habe Menschen und Vieh geschädigt. Die Bauernschaft, also die Gemeinde Pfungen, die damals wohl etwa 200 Einwohner zählte, verlangte auch die Verhaftung von Apollonias Tochter Waldpurg. Sie sollte «durch grausamste Folter zum Geständnis gezwungen werden», eine Hexe zu sein. Sie widerstand dieser Unterstellung aber und warf den Herren vor, ihr Unrecht zu tun. Sie wurde wegen Schwörens und Fluchens zum Tod durch Ertränken verurteilt.

Beide Kirchen hexengläubig

Meist seien es arme und schutzlose Witwen oder Hebammen gewesen, die der Hexerei beschuldigt worden seien, sagt Sigg. Man suchte Schuldige, weil etwa das Vieh erkrankt oder ein Kind gestorben war und vermutete dahinter den Teufel.

«Hinter der wahnsinnigen Vorstellung, dass Menschen, vor allem Frauen, sich dem Teufel auch körperlich hingäben, mit dessen Hilfe und Mitteln Schaden- und Wetterzauber verüben würden, stand auch die reformierte Kirche», sagt der ehemalige Staatsarchivar, der aus Respekt vor den oft beinahe zu Tode gemarteten und meistens bei lebendigem Leib verbrannten Frauen zeitweilig aus der Landeskirche ausgetreten ist. Mit seiner selbstfinanzierten Dokumentation will er einen Beitrag zum Zürcher Reformationsjubiläum leisten. «Wenn das auch nicht so gern gehört wird.»

«Endlich rehabilitieren»

Sigg warnt davor, dieses dunkle Zeitalter des Hexenwahns zu vergessen. «Die im Kanton Zürich als vermeintliche Hexen ermordeten Frauen müssen endlich rehabilitiert werden, wie das bei Anna Göldi 2008 der Fall war.» Mit dieser Forderung steht er nicht allein da. Auch der im Juni 2018 gegründete Verein pro mahnmal fordert für die Zürcher Opfer des Hexenwahns die Rehabilitierung und dass ein Mahnmal daran erinnern soll, «wozu eine Gesellschaft fähig ist, wenn sie Sündenböcke sucht», wie der Verein auf seiner Webseite schreibt.