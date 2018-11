Feuer in Seuzach: Es war Brandstiftung

Beim Brand eines landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes ist am Donnerstagabend am 11. Oktober in Seuzach erheblicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand, alle Tiere konnten aus der Scheune gerettet werden.

Nun sind die Brandermittlungen abgeschlossen. Die Ursache des Feuers: Es handle sich eindeutig um Brandstiftung, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Die Ermittlungen zur Täterschaft sind nach wie vor im Gange. Die Polizei sucht Zeugen.

