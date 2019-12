Gebissen wird nur auf Befehl

«Achtung, jetzt gehts los», ruft ein Polizist. Gysmo von Holzbrünneli und Orrex von den Welfen rennen Seite an Seite mit ihrem Frauchen und ihrem Herrchen nach vorne. Die beiden Hunde ziehen, was das Zeug hält. Es gilt, gemeinsam einen Traktor strassaufwärts zu zerren. Keine leicht Aufgabe. Immerhin wiegt das landwirtschaftliche Gefährt zweieinhalb Tonnen. Das ungleiche Quartett, von dem wohl mehr Menschenkraft als Tierstärke ausgeht, erhält Verstärkung von zwei Polizisten. Mit vereinten Kräften schleppen die sechs Lebewesen den Traktor in Richtung Ziel. Gysmo ist ein Rottweiler und vier Jahre alt. Orrex ist sieben und seines Zeichens ein stattlicher Deutscher Schäferhund. Die Polizeihunde bellen aufgeregt, während sie den Traktor ziehen. Die übrigen Vierbeiner, die gerade nicht dran sind, scheinen ihre Artgenossen jaulend und bellend anzufeuern. Doch in Wahrheit können sie es kaum erwarten, bis sie an der Reihe sind.

«Es geht um Kooperation»

Am Schluss steht die Landmaschine ein paar Hundert Meter weiter oben, und alle wirken zufrieden. Gysmo und Orrex haben den Auftrag gut gelöst. Sie haben mit ihrer Führerin und dem Führer kooperiert. «Darum ging es», sagt Jean Vollenweider, Chefinstruktor des Diensthundewesens der Kantonspolizei Zürich. «Es handelt sich um eine Mischung aus Plausch und Ernst.»

Ort des Geschehens, das weit über ein Agility-Training hinausgeht, ist das Gebiet rund um den Sportplatz Rolli in Seuzach. Seit sieben Uhr morgens zeigen 70 Polizistinnen und Polizisten mit ihren Hunden an acht Posten, was sie können. Der Parcours bildet den Abschluss des Jahres und wird am Ende mit einem Mittagessen im Clubhaus des FC Seuzach beschlossen.

Kontrolliert zubeissen

Am Posten Nummer vier erwartet Felix Krähenmann die nächste Gruppe. Der 53-Jährige ist Schutzdiensthelfer bei der Kantonspolizei und trägt einen dicken Schutzanzug. Man ahnt es schon: Jetzt müssen die Vierbeiner zubeissen. Er habe keine Angst, sagt der Mann in der Funktion des sogenannten Piqueurs. «Wenn ich nervös wäre, hätte ich den falschen Job.»

Den Anfang der Beissübung machen Stephan Matt von der Stadtpolizei Winterthur und sein holländischer Schäferhund Rocky. Der Winterthurer Stadtpolizist erteilt seinem Hund den Befehl. Rocky fletscht die Zähne und springt laut bellend zum linken Bein des Piqueurs hin und schnappt zu. Er zerrt am Stoff, beisst nicht wild um sich, sondern verharrt an dieser Stelle.

Krähenmann beobachtet seinen vierbeinigen Angreifer und harrt aus, zuckt nicht mal mit der Wimper. «Aus», ruft schliesslich Stephan Matt. Rocky lässt sofort vom Bein des Schutzdiensthelfers ab. Der kontrollierte Angriff ist vorbei. «Ich werde wohl schon ein paar blaue Flecken davontragen», sagt Felix Krähenmann.

Die Beissübung diene dazu, dem Hund die richtige Ausbildung zu geben. Es geht nicht um das Beissen an sich, sondern zu halten und erst loszulassen, wenn das «Aus» des Hundeführers kommt. «Polizeihunde sind Einsatzmittel, die verhältnismässig eingesetzt werden müssen», sagt der Schutzdiensthelfer.

Doch nicht nur das: Polizeihunde finden immer wieder vermisste Kinder und Demenzkranke, stellen Einbrecher oder erschnüffeln Drogen.