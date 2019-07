Hühner in der Region sind im Legestreik

Hühner hassen Hitze. Sie gelten zwar grundsätzlich als anpassungsfähig, aber da sie keine Schweissdrüsen besitzen, erzeugt grosse Wärme bei den Tieren oftmals Stress. In der Folge versucht das Huhn seine restliche Energie in die Abkühlung des Körpers zu stecken; es regelt die Körpertemperatur mittels offenem Schnabel, gespreizten Flügeln und trinkt überdies viel Wasser. Das Eierlegen hat dann nicht mehr oberste Prioriät.

Hühner machen Legepausen

Das erlebte in den letzten Tagen auch Landwirt Marc Peter in Wiesendangen, einer der grössten Eierproduzenten in der Region. «Längere Hitzeperioden setzen unseren 18 000 Legehennen zu.» An besonders heissen Tagen sinke die Legeleistung seiner Hühner etwas, sagt Peter. Manche Hühner legten bei grosser Hitze «eine Legepause von ein bis zwei Tagen ein». Dieser Quasi-Legestreik einzelner Hühner hat für ihn zwar keine grossen finanziellen Einbussen zur Folge. Trotzdem sei der Verlust natürlich spürbar, sagt der Eierproduzent.

Die Hitzewellen der letzten Wochen führten aber auf dem Betrieb von Marc Peter nicht nur zu weniger, sondern auch zu kleineren Eiern. Bei normaler Witterung fresse ein Huhn circa 120 Gramm Futter pro Tag, erklärt der Wiesendanger Landwirt. Peter hat nun aber festgestellt, dass seine Legehennen in den vergangenen heissen Tagen zwar deutlich mehr getrunken, aber dafür weniger gefressen haben. «Eine unmittelbare Folge davon ist, dass die gelegten Eier dann etwas kleiner und leichter sind.» Das sei aber optisch kaum wahrnehmbar, meint Peter.

Auch die 2000 Legehennen auf dem Biohof von Peter Ball in Brütten hatten in letzter Zeit zu heiss. «Unsere Hühner waren in den vergangenen Tagen wegen der Hitze mehr mit sich selber beschäftigt, als dass sie ans Eierlegen dachten», sagt Ball. Er könne den Rückgang bei der Eierleistung zwar nicht konkret beziffern, aber er gehe davon aus, dass seine Hühner bei hohen Aussentemperaturen zwischen fünf und zehn Prozent weniger Eier legen.

Sowohl Ball als auch Peter haben in den vergangenen Tagen gut beobachten können, wie ihre Hühner die pralle Sonne meiden und schattige Plätze bevorzugen. «Sie rennen am Morgen für kaum fünf Minuten ins Freie, um sich dann anschliessend rasch wieder in den Wintergarten zurückzuziehen», erzählt Ball. Er sagt aber auch, dass er seinen Hühnern in Zukunft etwas Erleichterung verschaffen wolle. Geplant ist der Bau eines Kühlungssystems mit ultrafeinem Wassernebel. «Denn es sieht ganz danach aus, als ob wir in den nächsten Jahren vermehrt mit solchen Hitzewellen werden rechnen müssen.»

Auch kleinere Pouletbrüstli

Bauer Reto Wipf vom Martellahof in Marthalen verfügt zwar bereits über einen klimatisierten Stall für seine Freilandhühner. Dennoch spürt auch er die Auswirkungen der jüngsten Hitzperioden. Seinen Masthühnern ist der Appetit abhanden gekommen. «Sie fressen deutlich weniger», sagt Wipf. Die Hühner seien darum kleiner. Deshalb falle wohl auch das Poulebrüstli, das derzeit auf dem Teller der Gäste regionaler Beizen lande, teils etwas schmal aus