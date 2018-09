Jäger und Läufer einigen sich

Am 4. November trifft sich die nationale Elite des Orientierungslaufens (OL) im Blauen. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren findet damit im Wald zwischen Pfungen und Embrach wieder ein OL statt. «Wir haben einen etwas längeren Anlauf gebraucht», sagt Präsident Pascal Vieser vom Glatttaler Orientierungslaufclub (OLC) Kapreolo.

«Die Jäger hatten wenig realistische Vorstellungen von Auswirkungen eines OLs auf das Wild»Andreas Curiger,

Laufleiter

Für den nationalen Team-OL werden 430 Teams mit rund 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erwartet. Ein OL mit mehr als tausend Läufern fand im Blauen letztmals 1989 statt. Mit dem Sturm Lothar begann 1999 die OL-Pause. «Infolge von Sturmschäden war der Blauen praktisch zwei Jahrzehnte nicht verwendbar», sagt Andreas Curiger Laufleiter des Wettbewerbs im November.

«Aufwand unterschätzt»

Vor rund drei Jahren bemühte sich der Verein erstmals seit dem Sturm um eine Bewilligung im Blauen. «Wir stiessen auf grossen Widerstand bei den Jägern», sagt Curiger. Inzwischen hatte eine neue Generation von Jägern das Waldstück übernommen. «Sie hatten wenig realistische Vorstellungen von Auswirkungen eines OLs auf das Wild», sagt Curiger.

Auf der anderen Seite habe der Club «den Aufwand der Kommunikation mit den Jägern total unterschätzt». Emanuel Steiner, Jagdaufseher Embrach-Ost, fügt hinzu: «Der Laufclub hatte die Planung sehr knapp bemessen. Zudem hatten die Veranstalter in ihrer Planung weder die Wildkorridore von nationaler Bedeutung noch diverse Naturschutzgebiete berücksichtigt.»

«Wir haben uns für die Wildtiere eingesetzt, wie es das Gesetz auch von uns verlangt»Emanuel Steiner,

Jagdaufseher

Das Jagdgebiet Embrach-Ost zeichne sich durch diese zwei Wildkorridore aus: «Es sind die einzigen Zugänge für das Wild auf die Brütterhöhe.» Dort und im Natuschutzgebiet des Bundesinventars dürfen laut Steiner keine Sportanlässe durchgeführt werden.

«Wir haben uns für die Wildtiere eingesetzt, wie es das Gesetz auch von uns verlangt», sagt Jagdaufseher Steiner. Im Wald würden sich ganz verschiedene Gruppen von Menschen bewegen, aber auch die Wildtiere. «Allen muss Rechnung getragen werden.»

Gebiet abgeändert

Im Februar 2016 hatte der OLC Kapreolo noch keine Bewilligung von der Gemeinde Embrach erhalten, der Lauf fand deshalb am Irchel statt. Embrach stellte jedoch eine Bewilligung zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht. Die Gemeinde lud alle Parteien an einen runden Tisch ein, um eine gemeinsame Lösung zu suchen.

«Man konnte sich auf ein leicht abgeändertes Gebiet einigen», sagt Daniel von Büren, Geschäftsführer der Gemeinde Embrach. Jagdaufseher Steiner spricht von «vielen einvernehmlichen Gesprächen». Laufleiter Curiger führt aus: «Wir klammern wegen der Wildkorridore einen grossen Teil im Süden des Waldes und den Steilhang im Norden vom Lauf aus.»

Diese Einschränkungen seien jedoch nicht aussergewöhnlich, damit seien die OL-Bahnleger immer wieder konfrontiert, sagt Curiger. «Anfangs war das Team zwar skeptisch, mittlerweile ist es aber überzeugt, meisterschaftswürdige Bahnen vorlegen zu können.»

Jagd wird angepasst

Auf genaues Kartenlesen, das Treffen von richtigen Entscheidungen zur Routenwahl oder Aufteilung der Teamarbeit müssen die Läufer laut Curiger nicht verzichten. Er sagt aber: «Vielleicht werden sich die längeren Bahnen am unteren Ende der vom Verband vorgegebenen Leistungsanforderungen bewegen.»

Heisst konkret: Die Bahnen sind durch das gesperrte Waldgebiet etwas kürzer geraten. Die schnellsten Läufer werden den OL somit nach rund 70 Minuten beendet haben, das ist die Mindestlaufzeit, die der Verband vorgibt.

Für die Jagd im Blauen nehmen die Jäger ebenfalls Rücksicht auf die Läuferinnen und Läufer. «Wir werden vor und nach dem OL jagen.» Das Wild werde nach dem Anlass Zeit brauchen, um sich wieder beruhigen zu können. «Sonst können wir nicht jagen, die Jagd ist eine ruhige Sache.»

