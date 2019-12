Raiffeisen-Bankomat gesprengt – unheimliche Serie

Es war kurz vor zwei Uhr morgens als ein lauter Knall bei der Landi und der Agrola-Tankstelle in Neftenbach die Nachbarschaft aufschreckte. Laut Angaben der Kantonspolizei Zürich haben maskierte Diebe am gestrigen frühen Freitagmorgen den Raiffeisen-Bankomaten gesprengt. Durch die heftige Detonation wurden der Geldautomat sowie ein Gebäudeteil des Landi-Ladens stark beschädigt.

Teil der Decke eingestürzt

Die Wucht der Sprengung war so gross, dass gar ein Teil der Decke beim Ladeneingang einstürzte. Innert weniger Minuten drangen die unbekannten Täter durch die geborstenen Schaufenster in das Innere und erbeuteten einen noch unbekannten Geldbetrag.

Die Polizei geht jedoch davon aus, dass ein Grossteil der Beute im zerstörten Bankomaten unerreichbar blieb. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 100000 Franken. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Dieben ein, die bislang jedoch erfolglos blieb.

Gleiche Uhrzeit und Bank

Wie Recherchen des «Landboten» zeigen, sprengten Kriminelle in den letzten Monaten schweizweit gleich reihenweise Raiffeisen-Bankomaten in die Luft. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat eine unbekannte Täterschaft auf diese Weise ein Dutzend Geldautomaten geknackt, vorwiegend im Tessin und in der Westschweiz. Seit wenigen Tagen gehen die Räuber nun aber vor allem in der Ostschweiz auf Diebestour. In der Nacht auf den vergangenen Montag (16. Dezember) hatten zwei Räuber den Raiffeisen-Bankomaten im sanktgallischen Schwarzenbach gesprengt.

Und wiederum nur vier Tage zuvor, am Donnerstag, 12. Dezember, schlugen Unbekannte auf die gleiche Weise in Sevelen SG zu. Auch dort wurde ein Bankomat der Raiffeisen von maskierten Tätern mittels Sprengstoff aufgewuchtet. Die Übereinstimmungen bei der Tatzeit und dem Tathergang der aktuellen Straftaten sind frappant. Ob es sich in allen Fällen wirklich um die gleiche Täterschaft handelt, sei derzeit in Abklärung, sagt Stefan Oberlin, Sprecher der Kantonspolizei Zürich. Doch warum sind vor allem die Raiffeisen-Bankomaten betroffen? «Raiffeisen verfügt mit 1752 Bankomaten über das dichteste Bankomaten-Netz der Schweiz, was die Wahrscheinlichkeit für physische Manipulationen an unseren Geräten potenziell erhöht», sagt dazu Raiffeisen-Sprecherin Angela Rupp.

Trotz des Sachschadens hat der Landi-Laden in Neftenbach weiterhin offen. Derzeit kann das Geschäft aber nur über den Top-Shop betreten werden.