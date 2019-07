Vermisster Schwimmer tot aufgefunden

Um 11 Uhr ging am letzten Sonntagvormittag bei Schutz & Rettung die Meldung ein, dass ein Mann, welcher unterhalb des oberen Wehres ins Wasser gestiegen war, untergegangen und nicht mehr aufgetaucht sei. Gemäss ersten Erkenntnissen wollte er seinen Hund retten.

Sofort wurden der Polizeihelikopter sowie die Polizeitaucher der Kantonspolizei Zürich aufgeboten. Trotz der intensiven Suche am, im und über dem Wasser konnte der 73-jährige Mann nicht gefunden werden. Noch am Montag wurde intensiv weitergesucht.

Am selben Abend vermeldete die deutsche Polizei einen Leichenfund in Jestetten am Rhein. Nun haben die beiden Behörden die Identität der Leiche geklärt. Es handlet isch um den 73-jährigen Mann, der bei Rheinau seinen Hund retten wollte, heisst es heute in einer Mitteilung.

Die Todesursache ist nun Gegenstand der gemeinsamen Ermittlungen, heisst es in der Mitteilung weiter. (les/gvb)