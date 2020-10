Viele Hotels, aber keine Gäste – Regionale Hotellerie schlittert vom Boom in die Krise In der Flughafenregion herrscht seit Jahren ein regelrechter Hotelboom. Nun bleiben wegen des Coronavirus die Gäste aus, der Rückgang gegenüber dem Vorjahr beträgt über 60 Prozent. Hoffnung auf eine schnelle Erholung gibt es kaum. Manuel Navarro

Aufgrund der Corona-Krise wurde die Eröffnung des ersten Intercity-Hotels der Schweiz auf nächstes Jahr verschoben. Foto: Francisco Carrascosa

Die Hotellerie als Teil der Tourismusbranche steckt in einer massiven Krise – besonders im Zürcher Unterland. Die Übernachtungszahlen in der Flughafenregion sind wegen der Corona-Krise von Januar bis August um über 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Wurden in dieser Periode 2019 noch 107’053 Übernachtungen gezählt, waren es dieses Jahr nur 37’833 Übernachtungen.