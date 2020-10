Pasta aus Steinmaur – Regionale Nudelspezialitäten punkten dank Corona Hanspeter und Ruth Peyer von der Sunn Farm AG in Steinmaur produzieren hausgemachte Nudeln. Seit kurzem ist die Pasta in Hofläden und im Webshop erhältlich. Barbara Stotz Würgler

Acht verschiedene Sorten Tagliatelle aus Eiern, Hartweizengriess, Mehl und verschiedenen Gewürzen stellt die Sunn Farm AG standardmässig her. Zusätzlich gibt es Teigwaren für Allergiker, Veganer oder Spezialmischungen. Foto: Balz Murer (mu)

Was bislang den Gästen der Stadtzürcher Hotels Baur au Lac, Dolder oder der vegetarischen Restaurants Tibits und Hiltl vorbehalten war, können seit diesem Sommer auch Konsumentinnen und Konsumenten aus dem Zürcher Unterland geniessen. Die Nudeln der Pastamanufaktur Capo Ernesto, welche zur Sunn Farm gehört, können neu in verschiedenen Hofläden in der Region oder im Webshop bezogen werden. Und offensichtlich kommen die Teigwaren aus Steinmaur an: «Die Nachfrage nach unseren Nudeln steigt», freut sich Hanspeter Peyer, während er noch etwas Wasser zum Teig hinzugibt, welcher in der Teigmischmaschine rund eine halbe Stunde lang gerührt wird. «Jedes Mehl ist anders und nimmt das Wasser unterschiedlich auf», erklärt er. Deshalb überwacht er die Teigwarenproduktion jeweils von A bis Z: «Ich kann nicht einfach jemandem das Rezept in die Hand drücken.»