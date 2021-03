Unsicherheit wegen Covid-19 – Regionalturnfest Embrachertal abgesagt Das Regionalturnfest GLZ 2021 Embrachertal vom 26. und 27. Juni sowie 2. bis 4. Juli kann definitiv nicht stattfinden.

Wie 2020 kommen auch Ende Juni 2021 keine Turnerinnen und Turner ins Embrachertal. Foto: Heinz Diener

Vor rund einem Jahr musste aufgrund der beginnenden Covid-Pandemie das Regionalturnfest GLZ Embrachertal 2020 (RTFE2020) ins Jahr 2021 verschoben werden. Mit Zuversicht und Engagement wurde weiter geplant, trotz fehlender Gewissheit, ob und wann der Bundesrat Lockerungen bewilligt. «Leider sind wir jetzt an einem Punkt, an welchem all unsere Motivation, unsere Flexibilität, unser Kämpfen und unsere Turner-Leidenschaft nichts mehr nützen», so Reto Joos, OK-Präsident des RTFE2020, «bis zuletzt haben wir noch gehofft, dass sich die Situation rechtzeitig entspannen wird.» Das OK und die Wettkampfleitung GLZ müssten sich schweren Herzens entschliessen, das Regionalturnfest im Embrachertal gänzlich abzusagen. «Ein Traum ist geplatzt, unser Turnerherz blutet», lässt sich Marina Jenni, Gesamtwettkampfleitung des RTFE2020 des Zürcher Turnverbands (ZTV), zitieren.

Sepp Blatter wäre gekommen

Auf einer 12 Hektaren grossen Wiese direkt an der Töss hätte am 26. und 27. Juni sowie vom 2. bis 4. Juli das Turnfest im Embrachertal (RTFE) der Region Glatt-, Limmattal und Stadt Zürich (GLZ) des ZTV stattfinden sollen. Unter dem Motto «1 Tal, 6 Dörfer, 4 Vereine, 1 gemeinsames Ziel» planten rund 80 Mitglieder der Trägervereine Freienstein, Lufingen, Embrach und Rorbas eines der grössten Turnfeste der Schweiz. 4500 Teilnehmende sowie 15’000 Zuschauende wurden erwartet.

OK-Präsident Reto Joos (links)mit Sepp Blatter. Der frühere Fifa-Präsident konnte als Botschafter für das Regionalturnfest im Embrachertal gewonnen werden. Foto: Sibylle Meier

Als spezieller Botschafter für das Turnfest konnte Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter gewonnen werden. Er werde kräftig die Werbetrommel rühren, um so viele Menschen wie möglich an das Fest zu bringen. Schliesslich sei Embrach bereits jetzt durch ihn international publik geworden, sagte Blatter vor gut zwei Jahren an einem Workshop.

Neben dem Regionalturnfest GLZ 2021 Embrachertal mussten auch die Regionalmeisterschaften WTU vom 5. und 6. Juni 2021 in Rickenbach wegen der unsicheren Planung abgesagt werden.

red

