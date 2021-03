«Unfamiliar, Familiar» – Regisseur aus Opfikon dreht Kurzfilm in Südkorea Der Schweizer Filmemacher mit koreanischen Wurzeln, Hae-Sup Sin, hat während der Corona-Pandemie einen Kurzfilm in Seoul gedreht. Seit über 20 Jahren lebt der junge Mann in Opfikon. Laura Hohler

Hae-Sup Sin hat den Aufenthalt in seiner Heimat Südkorea genutzt, um einen Kurzfilm zu drehen. Foto: PD

Der 1991 geborene Filmemacher Hae-Sup Sin dreht derzeit seinen Kurzfilm «Unfamiliar, Familiar» in Seoul, Südkorea. In dem Film geht es, wie der Name schon verrät, um Familie und Herkunft. Eine Schweiz-Koreanerin namens Sanghwa fliegt während der Pandemiezeit nach Korea, da sie an der Beerdigung ihrer Mutter nicht teilnehmen konnte. «In kompletter Isolation verbringt sie ihre zweiwöchige Quarantäne im verlassenen Elternhaus. Während Sanghwa ihr altes Zuhause nicht loslassen kann, will es ihr Bruder aus finanzieller Not verkaufen», so Sin, der ebenfalls eine 14-tägige Quarantäne in einer winzigen Einzimmerwohnung bei seiner Einreise im Dezember verbracht hat.