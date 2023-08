Regula Eichenberger aus Eglisau – Die erste Linienpilotin der Schweiz ist jetzt Autorin Regula Eichenberger startete im Cockpit für die Crossair. Ihre Erinnerungen hat sie im Buch «Über den Wolken» festgehalten. Ursula Fehr

Regula Eichenberger startete ihre Karriere als Linienpilotin vor 40 Jahren. Heute ist sie Buchautorin. Foto: Balz Murer

Nach der Sommerpause liest Regula Eichenberger wieder vor Publikum – aus ihrem eigenen Buch. Am 14. September in der Bibliothek Niederhasli und am 29. September in Rafz. Eichenbergers Buch «Über den Wolken» ist im Wörterseh-Verlag herausgekommen und hat in den Medien grosse Beachtung gefunden.