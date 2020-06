Kolumne zur Gewalt in den USA – Reichlich Treibstoff für soziale Unruhen Ausschreitungen wie derzeit in amerikanischen Städten haben kaum volkswirtschaftliche Folgen, aber gravierende lokale Auswirkungen. Und die politische Instabilität wächst. Meinung Armin Müller

Eine Welle der Instabilität bedroht die USA: Protestierende in Seattle. Foto: Lindsey Wasson (Reuters)

Das war eine schlimme Woche. Nach dem durch Polizeigewalt verursachten Tod von George Floyd in Minneapolis tobten in US-Städten die schwersten Unruhen seit den späten 1960er-Jahren. Während Demonstranten durch die Strassen zogen und Plünderer Geschäfte ausraubten, stieg die US-Börse locker um etwa 7 Prozent. Ein Land scheint am Rand des Bürgerkriegs, der Präsident droht mit Militäreinsatz – und die Börse boomt. Wie geht das zusammen?