Flughafen stellt neues Schutzkonzept vor – Reinigungsroboter am Flughafen, aber die Maske wird nicht zur Pflicht Am Flughafen Zürich wurde das neue Schutzkonzept präsentiert, mit dem der Betrieb im Juni wieder hochgefahren werden soll. Viele der Massnahmen basieren darauf, den vorhandenen Platz möglichst grosszügig auszunutzen. Manuel Navarro

Der Flughafen Zürich setzt neu zwei automatische Putzroboter zur Reinigung ein. Sie sind Teil des neuen Schutzkonzepts, welches der Flughafen heute vorgestellt hat. Foto: Raisa Durandi

Nach über zwei Monaten, in welchen so wenig wie seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen wurde, planen die Fluggesellschaften ihr Angebot in den nächsten Wochen wieder Schritt für Schritt auszubauen. Alleine die Swiss will rund 190 Flüge pro Woche an 41 Destinationen durchführen.