Reise-Tipp Ostschweiz – Reise zum «Zauberberg» Die «Alpine Cruise» der Rhätischen Bahn ist eine Schienenkreuzfahrt durch Graubünden.

Die Rhätische Bahn auf ihrem Weg über den Berninapass. Foto: Marco Hoffmann / Rhätische Bahn

W ie das geht, eine Kreuzfahrt durch Graubünden? Komfort, Bordprogramm und Landgänge inklusive? Ganz einfach, mit der «Alpine Cruise» auf dem Schienennetz der Rhätischen Bahn. Statt hoher See die höchsten Bahngleise Europas, anstelle von Wellen Berge und Täler. Und die Meisterwerke der Ingenieurskunst ersetzen zusammen mit dem bequemen Rollmaterial samt Speisewagen den Ozeandampfer.

Die Altstadt von Chur lädt zum Verweilen. Foto: Stefan Schlumpf

Die Passagiere begeben sich als Erstes etwa nach Chur, denn der Kantonshauptort hat einiges zu bieten. So die belebte Altstadt mit ihren Spezialitätenläden und Restaurants, Märkten und Museen, Gassen und Plätzen. Zwar thront der Sitz des Bistums, zu dem auch Zürich gehört, über dem Städtchen, aber seine 800 Jahre alte Kathedrale gilt den Churerinnen und Churern vorab als Grabmal für den Bündner Freiheitshelden Jürg Jenatsch (1596–1639), der unter ihrem Boden seine letzte Ruhestätte gefunden haben soll.

Brücken, Kurven, Tunnels

Ein Ausflug per Bahn nach Disentis in das über 1200 Jahre alte Benediktinerkloster gefällig, dem so manche Schweizer Geistesgrösse ihre Bildung verdankt? Einfach mit dem nächsten Zug ab durch die Rheinschlucht! Oder sonst halt über Brücken, durch Kurven und Tunnels immer höher hinauf zu den Bergen, immer tiefer hinein in die Täler.

Blick über St. Moritz auf den See. Foto: Gian Giovanoli

Ab Thusis beginnt die berühmte Unesco-Welterbe-Strecke nach St. Moritz mit ihren 196 Brücken und 55 Tunnels und einem der Höhepunkte dieser Kreuzfahrt: dem elegant geschwungenen Landwasserviadukt auf seinen fünf stelzenschlanken, bis zu 65 Metern hohen Kalksteinpfeilern.

Später, in Preda auf fast 1800 Metern über Meer, verschluckt der Albulatunnel den Zug, um ihn nach sechs Kilometern in die lichtdurchflutete Weite des Engadins zu entlassen. Von Samedan trägt uns die Bernina-Linie weiter Richtung Poschiavo, vorbei am Morteratschgletscher, dem Lago Bianco, der mit etwas Fantasie als Meer gelten kann. Auf jeden Fall liegt er auf einer Wasserscheide, fliesst doch von hier das Wasser entweder ostwärts bis ins Schwarze Meer oder südwärts in die Adria.

Im Nostalgiezug gehts über Viadukte Richtung Davos. Foto: Andrea Badrutt

Zahllose Spitzkehren tragen den Zug 1500 Metertiefer zum Kreisviadukt von Brusio, dem zweiten Wahrzeichen der Rhätischen Bahn, das sich wie ein Kunstwerk unter dem blauen Himmel aus den grünen Wiesen windet. Sicher will man dann auch eine Nacht in Poschiavo verbringen, das einen mit seiner Ahnung vom Süden bezirzt. Am nächsten Tag bietet sich auf der Reise nach St. Moritz ein Ausflug mit der Seilbahn auf die Diavolezza an, wo schon nur das Gasthaus auf fast 3000 Metern über Meer mit seinem Panorama auf den «Festsaal der Alpen» den Abstecher lohnt und Wanderungen zum längeren Verbleib locken.

Am Luxus schnuppern

Doch auch in St. Moritz will übernachtet sein. Einmal durch den Tummelplatz der High Society schlendern. Vor dem weltbekannten Hotel Badrutt’s Palace am Luxus schnuppern. Unter dem «schiefen Turm» aus dem 12. Jahrhundert weilen, der zwar weniger berühmt, dafür aber noch schiefer als der von Pisa ist. Den Kulm Country Club mit seinem Stadion der Olympischen Spiele von 1928 und 1948 aufsuchen. Oder aus den Heilquellen saures Wasser trinken, an dem sich schon die ersten Siedler der Gegend in der Bronzezeit und 1535 der Naturarzt Paracelsus gelabt haben.

Das Hotel Schatzalp stand Modell für einen Roman von Thomas Mann. Foto: Imago

Die Nostalgiefahrt nach Davos mit den grünen Wagen aus den 1930er-Jahren ist ein Genuss, der die Kreuzfahrt in der höchstgelegenen Stadt Europas abrundet. Dafür bietet sich die Schatzalp an, die dem Schriftsteller Thomas Mann 1924 für seinen «Zauberberg» Modell gestanden hat. Wo früher Tuberkulosepatienten auf Besserung hofften, dürfen die Kreuzfahrer jetzt die Augen schliessen und sich noch einmal den Wellen des Alpenmeeres rundum überlassen.

Infos zur «Alpine Cruise» Infos einblenden Hinkommen: Zustieg an jedem Bahnhof auf dem Schienennetz der Rhätischen Bahn.

Saison: Die Schienenkreuzfahrt «Alpine Cruise» findet noch bis Ende Oktober statt. Inbegriffen: Bahnticket für die Reise ab Wohnort, Übernachtungen in 4­-Sterne-­Hotels in Chur, St. Moritz und Davos inkl. Frühstück und Gepäcktransport, Ausflüge und die Fahrt im Nostalgiezug auf der Strecke Filisur–Davos.

Kosten: Die «Alpine Cruise» ist als Vier­, Fünf oder Achttagereise ab 815 Fr. buchbar.

Infos: Tel. 043 210 55 95. alpine-cruise.ch

