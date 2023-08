Unfall im Kanton Waadt – Reisecar fängt auf der A1 Feuer Die Businsassen hatten grosses Glück. Alle konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Aus noch ungeklärten Gründen hat der Autobus Feuer gefangen – zum Glück hat sich niemand verletzt. Foto: Leserreporter 20 Minuten (15. August 2023)

Auf der Autobahn A1 im Kanton Waadt ging am Dienstagnachmittag ein Reisecar fast vollständig in Flammen auf. Die Insassen hatten grosses Glück. Sie konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Es gab keine Verletzten. Die Autobahn war in beiden Richtungen gesperrt.

Der Autobus war am Dienstagnachmittag kurz nach dem Arrissoules-Tunnel in Brand geraten, wie ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. In der Folge war die Autobahn A1 zwischen Yverdon-les-Bains VD und Estavayer-le-Lac FR ab zirka 16 Uhr in beiden Richtungen für unbestimmte Zeit gesperrt. Die Umstände des Brandes waren zunächst nicht bekannt.

Laut dem Polizeisprecher konnte der Brand von der Feuerwehr eingedämmt werden. Es habe keine Verletzten gegeben. Der Bus wurde jedoch fast vollständig zerstört.

