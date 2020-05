Auslandferien nach Grenzöffnung – Reisen werden nicht mehr kostenfrei annulliert Wer nach der Grenzöffnung wegen Corona eine Reise storniert, kann in der Regel keine vollständige Rückerstattung der Kosten durchsetzen. Reiseombudsmann Franco Muff beantwortet Fragen verunsicherter Leute. Bernhard Kislig

Wenn Länder ihre Grenzen für Touristen öffnen, dürften am Flughafen Kloten wieder mehr Leute unterwegs sein. Doch Einschränkungen wegen Corona wird es in der Sommerferienzeit weiterhin geben. Foto: Urs Jaudas

Die Corona-Pandemie verdirbt manchen die Lust auf Sommerferien im Ausland. So gibt es ältere Menschen, die Angst haben, sich im Car, im Zug oder an einem anderen Ort anzustecken, wenn sie während der Reise fremden Menschen nahe kommen. Andere können sich nicht vorstellen, unter strengen Hygienevorschriften einen unbeschwerten und erholsamen Urlaub zu verbringen. Die Selbstbedienung am reichhaltigen Buffet dürfte beispielsweise wegfallen. Ebenso die Disco und manche Abendveranstaltungen. Für gewisse Wellnessangebote wird es schwierig. Auch bei Angeboten für Kinder ist mit Einschränkungen zu rechnen. Abstandskontrollen am Badestrand sind denkbar. Mancherorts kursiert die Idee, dass der Strandplatz per App reserviert oder zugewiesen wird. Und schliesslich wird es im Hotel häufiger nach Desinfektionsmitteln riechen.