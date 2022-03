Besuch in Bülach – Reisende gastieren auf dem Parkplatz der Stadthalle Vom 15. März bis 4. April gastiert nach längerer Zeit wieder eine Gruppe von Reisenden auf dem Kiesparkplatz.

2018 gastierten Fahrende bei der Freibadwiese in Bülach. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Eine Gruppe von Reisenden hat sich für einen Aufenthalt in Bülach angemeldet. Dies schreibt die Stadt Bülach in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Die Gruppe stammt aus Frankreich und ist bereits mehrmals in Bülach zu Gast gewesen. Sie wird für drei Wochen auf dem Kiesplatz neben der Stadthalle ihre rund 15 Wohnwagen aufstellen.

Das letzte Mal haben Reisende vor der Pandemie im Frühling 2019 in Bülach gastiert. Wie die Stadt weiter mitteilt, haben die Besuche bisher zu keinerlei Beanstandungen geführt. Die Anwohnenden seien bereits informiert. Diese sollen den Besuch der Fahrenden weiterhin positiv wahrnehmen können.

red

