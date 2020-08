26. Minute

Banega flankt

Erneut darf sich Ever Banega den Ball zurecht legen. Der Argentinier bringt den Ball aber zu ungenau in die Mitte. Dort kann die De Vrij klären. Nun geht es wieder in die andere Richtung. D'Ambrosio bringt zu wenig Druck hinter eine Gagliardini-Flanke. Sein Kopfball fliegt deutlich am Kasten von Bono verbei.