Kurz vor dem Abstimmungstermin – Rekordverdächtig hoher Rücklauf von Stimmcouverts in der Region Die meisten Unterländer Gemeinden melden aussergewöhnlich hohe Rücklaufquoten: Selten gingen vor einem Abstimmungswochenende so viele Stimmcouverts ein wie jetzt. Christian Wüthrich

Wenn am Sonntag zu den brieflichen Stimmen auch noch das Material aus den Abstimmungsurnen zu leeren ist, wird es deutlich mehr zum Auszählen geben als an den allermeisten vorangegangenen Abstimmungsterminen. Archivbild: ZSZ

Das kommende Abstimmungswochenende könnte Rekorde brechen. Darauf deuten die Zahlen aus verschiedensten Gemeinden in der Region hin. Das Interesse an diesem Urnengang scheint jedenfalls riesig. Stapeln sich die brieflich eingegangenen Abstimmungscouverts im Vorfeld meistens nicht besonders hoch, so tönts aus den Unterländer Stimm- und Wahlbüros momentan ganz anders.

Die grössten Gemeinden der Region vermelden fast alle einen deutlich höheren Zwischenstand bei der vorzeitigen Stimmabgabe, als es vor dem 13. Juni noch der Fall war. Dabei war schon das ein Abstimmungssonntag mit einer der schweizweit höchsten Stimmbeteiligungen überhaupt. Damals standen unter anderem die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative, das CO₂-Gesetz sowie das Covid-Gesetz zur Abstimmung.