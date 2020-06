Bauprojekt blockiert – Rekurs des Heimatschutzes stösst Gemeinde Nürensdorf vor den Kopf Unzimperliche Planung wirft der Heimatschutz der Gemeinde Nürensdorf vor. Diese will ihr geschütztes Bauernhaus neben der Gemeindeverwaltung umbauen und ist befremdet über den Rekurs. Christian Wüthrich

Das geschützte Bauernhaus der Gemeinde Nürensdorf steht momentan leer und wartet auf eine umfangreiche Sanierung sowie den Einbau von insgesamt sieben Wohnungen. Archivbild: Christian Wüthrich

Für den Gemeinderat von Nürensdorf ist der jüngste Rekurs gegen das eigene Bauvorhaben an der Kanzleistrasse vor allem ärgerlich. Für den Präsidenten des Schweizer Heimatschutzes ist die Sache dagegen viel weniger aufregend, als es sich anhört. Martin Killias ist nicht «nur» Kämpfer für den Erhalt von historisch wertvoller Baustruktur, sondern auch erfahrener Rechtsprofessor. In so manchem Streitfall hat er sich schon eingeschaltet und er tut dies stets mit grossem Engagement. So auch in der jüngsten Auseinandersetzung im Zürcher Unterland.