Schulgemeindeversammlung Weiach – Rekurs fordert erneute Abstimmung der Schule Weiach Eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Primarschule Weiach könnte die Resultate von der letzten Versammlung nichtig machen. Astrit Abazi

Rund ein Drittel der Kinder an der Primarschule Weiach stammt aus einer der zwei Aargauer Nachbargemeinden. Foto: Balz Murer

Die Schule Weiach kommt noch nicht zur Ruhe. Knapp zwei Wochen ist es her, dass die Weycherinnen und Weycher sich an der Schulgemeindeversammlung mit einer deutlichen Mehrheit erneut zur gemeinsamen Schule mit Kaiserstuhl und Fisibach bekannt haben. Eine Initiative hatte die Auflösung der Schulverträge gefordert, der es den Kindern aus den zwei Aargauer Gemeinden seit 2016 erlaubt, die Weycher Schule zu besuchen. Obwohl die Initianten damit eine Volksabstimmung bewirken wollten, entschied die Schule, eine Versammlung zu veranstalten. Corona-bedingt und aus Platzgründen fand diese im Ebianum in Fisibach statt. Dies könnte der Schule nun zum Verhängnis werden: Eine Stimmberechtigte aus Weiach versucht auf dem Rekursweg, eine Wiederholung der Gemeindeversammlung zu veranlassen.