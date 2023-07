Flughafen Zürich – Rekurs verzögert die neue Spotterplattform Der Flughafen will die Aussichtsplattform mit dem Imbisstand Heligrill in Rümlang versetzen. Nun hat ein benachbarter Waldeigentümer dagegen Rekurs eingelegt. Anna Bérard

Die Aussichtsplattform beim Heligrill in Rümlang wird versetzt. Foto: Balz Murer

Auf der Westseite des Flughafens Zürich entstehen derzeit neue Flugzeugstandplätze. Aus diesem Grund muss der im Jahr 2017 provisorisch erstellte Spotterplatz Heligrill verlegt werden. Der Flughafen plant, etwas weiter nördlich – näher am Pistenkreuz – eine neue Aussichtsplattform als Aussichtspunkt für Spotter zu errichten. Der Imbissstand mit dem Helikopter soll ebenfalls an den gleichen Ort verschoben werden.

Nun hat ein benachbarter Waldeigentümer Rekurs gegen dieses Vorhaben eingelegt, was zu Verzögerungen führt. Das schreibt der Flughafen in einer Mitteilung. Der Spotterhügel wird wie geplant im September zurückgebaut und der Imbissstand Heligrill Ende Oktober geschlossen. Ob die neue Spotterplattform gebaut und der Imbissstand am neuen Ort wieder geöffnet werden kann, ist aufgrund des hängigen Rekurses derzeit noch nicht absehbar.

Ort für neue Plattform bleibt offen

Laut der Mitteilung bedauert der Flughafen, den Spottern nicht wie geplant einen nahtlosen Übergang vom Spotterhügel zur Plattform gewähren zu können. Der befestigte Platz, auf dem die neue Spotterplattform geplant wäre, ist jedoch weiterhin zugänglich. Hier sind weitere Standorte von Spotterplätzen zu finden. Wie der Flughafen schreibt, will er sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Aussichtsplattform am vorgesehenen Standort gebaut werden kann.

