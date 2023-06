Leitartikel – Rekurse müssen schneller behandelt werden Eine Handvoll Personen torpediert mit Rekursen ein demokratisch breit legitimiertes Projekt. Dass diese Möglichkeit besteht, ist gut. Wie sie gehandhabt wird, hingegen weniger. Manuel Navarro

Was sich lange abgezeichnet hat, ist diese Woche eingetreten. Die Waveup Creations AG, die hinter dem geplanten Surfpark in Regensdorf steht, hat begonnen, sich nach Alternativen umzusehen. Etwas anderes bleibt der Firma um Gründer Pascal Brotzer auch kaum übrig. Seit zwölf Jahren arbeitet er an der Verwirklichung seines Traums. Zwölf Jahre – und nicht ein Bagger, nicht eine Schaufel wurde vor Ort in Regensdorf für den Bau des Parks bewegt.